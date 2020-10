Agenzia delle Entrate, biglietti elimina code e servizi online: ecco come prenotare un appuntamento

L’Agenzia delle Entrate ha avviato un piano di riorganizzazione del modello di accoglienza dei contribuenti che sarà operativo negli uffici delle Direzioni provinciali di Roma e presso l’Ufficio provinciale Territorio di Roma a partire dal 5 ottobre.

Il nuovo modello prevede l’utilizzo privilegiato del canale telematico, mentre per le pratiche che non possono essere risolte grazie al web sarà necessario prenotare un appuntamento prima di recarsi in ufficio, scegliendo, il giorno e l’orario desiderati. Gli uffici potranno così erogare i servizi con più efficienza e i contribuenti potranno recarsi in Agenzia in assoluta sicurezza all’orario stabilito, senza attese e code. Solo i casi urgenti potranno essere trattati senza appuntamento in via residuale.

Come prenotare un appuntamento all’Agenzia delle Entrate

I cittadini possono prenotare gli appuntamenti tramite il sito internet, nella sezione “Contatti e assistenza” > “Assistenza fiscale” > “Prenota un appuntamento”, oppure tramite l’App mobile “AgenziaEntrate”. Sempre dal sito delle Entrate e tramite l’App mobile è possibile ottenere un web ticket (elimina code online) che consente di prenotare un biglietto elimina code presso un ufficio dell'Agenzia da utilizzare nello stesso giorno. Per prenotare gli appuntamenti i contribuenti possono anche chiamare il Centro di assistenza multicanale ai numeri 800.90.96.96 oppure 06.96668907 da telefono cellulare scegliendo l’opzione 3. I numeri sono attivi 24 ore su 24 e consentono di scegliere l’ufficio presso il quale recarsi, il servizio, oltre al giorno e all’ora desiderati.

Agenzia delle Entrate: i servizi offerti a distanza

Direttamente da casa i cittadini possono utilizzare i servizi telematici fruibili senza registrazione o quelli fruibili con registrazione, utilizzando le credenziali dell’Agenzia (PIN di Fisconline, che è possibile richiedere online o tramite App), lo SPID, il Sistema Pubblico dell’Identità Digitale, o tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Inoltre, i contribuenti possono richiedere una serie di servizi, i cosiddetti servizi “agili”, utilizzando l’e-mail o la pec. Per approfondimenti sui servizi agili è possibile consultare il sito internet regionale al link https://lazio.agenziaentrate.it/?id=3601 .