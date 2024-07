Al via il "Bando caldaie" nel Lazio, i cittadini potranno sostituire impianti vecchi e inquinanti

La Regione Lazio ha presentato il “bando caldaie” 2024, l'iniziativa che dà modo ai cittadini di Roma e della Valle del Sacco di sostituire gli impianti termici più vecchi e inquinanti con quelli nuovi.

Il provvedimento

La Regione Lazio ha stanziato complessivamente tre milioni di euro al fine di sostituire gli impianti di riscaldamento domestici di vecchia generazione con quelli più efficienti dal punto di vista energetico e meno inquinanti. Il contributo regionale va ad integrare quello del Conto Termico 2.0, concesso per la sostituzione degli impianti di riscaldamento domestico da parte dello Stato, per ampliare e accelerare il rinnovamento e che rientra nell’ambito delle politiche regionali per la tutela della qualità dell’aria e per la riduzione dell’inquinamento atmosferico, in base a quanto stabilito dal Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Lazio.

"La Regione Lazio - ha affermato l’assessore all’Ambiente, alla Transizione Energetica, al Turismo e Sport, Elena Palazzo - offre la possibilità di sostituire le vecchie caldaie più inquinanti dando un contributo economico a chi ne farà richiesta. Intendiamo, così, incentivare il rinnovamento degli impianti, senza che questo gravi sui bilanci familiari. Vista l’utilità del provvedimento, a partire dalle prossime settimane, daremo ampia diffusione delle informazioni necessarie per accedere al contributo attraverso incontri pubblici e comunicazioni sui siti istituzionali".

Come richiedere il bonus

Le domande dovranno essere inviate online, tramite la piattaforma GeCoWEB Plus, a partire dalle ore 12 del 16 luglio e, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria, fino alle ore 17 del 30 aprile 2025. I contributi saranno erogati in ordine cronologico di arrivo delle domande fino ad esaurimento delle risorse. Possono farne richiesta soggetti privati e amministrazioni condominiali. Per consultare nel dettaglio i contenuti dell'Avviso e per ogni informazione a riguardo, compreso un numero verde a cui rivolgersi, la Regione, tramite Lazio Innova, mette a disposizione una pagina dedicata.