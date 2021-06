Al via il progetto per creare piattaforma digitale del turismo sostenibile nell'Agro Romano

La Giunta capitolina ha dato via al progetto per la realizzazione di una piattaforma digitale del turismo sostenibile nell'Agro Romano

La Giunta Capitolina ha approvato una memoria con nuovi percorsi cicloturistici nei territori di margine di Roma Capitale.

Il progetto riguarda la creazione di una piattaforma digitale del turismo sostenibile per dei nuovi pecorsi nell'Agro Romano, parchi e riserve naturali, segnaletica univoca per tutti gli itinerari, e una mappa interattiva per turisti e cittadini.

Il progetto

La Giunta ha chiesto a dipartimenti e uffici di individuare percorsi già esistenti e nuovi percorsi per promuovere il turismo sostenibile nei territori di margine del Comune di Roma Capitale, in connessione con la rete ciclabile cittadina e pedonale esistente o in via di realizzazione.

In un secondo momento è prevista l'istituzione di una piattaforma digitale che comprenda tutta la rete delle aree pedonali e ciclabili e una mappa interattiva dei percorsi con l'indicazione di tutti i siti di interesse culturale e turistico.

Inoltre sarà dato avvio al confronto con tutti gli enti di competenza, coinvolgendo anche la Regione Lazio, per definire tutte le attività necessarie per l’istituzionalizzazione dei percorsi ad oggi senza titolo amministrativo, quindi la realizzazione del progetto di rete complessivo, che comprenderà la realizzazione di una segnaletica univoca per tutti gli itinerari, nel rispetto del regime di tutela delle aree di propria gestione.

I commenti

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha dichiarato che il progetto sposa l'idea di mobilità sostenibile diffusa su tutto il territorio di Roma Capitale e rientra nel nostro piano per riqualificare e rendere fruibili le sponde del fiume Tevere.

Per Pietro Calabrese vicesindaco con delega alla Città in Movimento la riqualificazione del Tevere è un obiettivo prioritario. E aggiunge che "Il primo itinerario sarà il percorso da Ostia Antica a Casal Bernocchi, detto anche 'Sentiero Pasolini', con il ramo ciclopedonale che dovrà riconnettersi con la ciclabile del Lungomare di Ostia da un lato, e con la rete cittadina dall’altro, in riva sinistra del Tevere".