Pulizia delle spiagge, riparte la campagna "plastic free" del WWF

Ripartono le giornate di pulizia delle spiagge organizzate dal WWF di Roma e del Lazio.

Per l’edizione del WWF plastic free 2022” saranno tre le giornate destinate ad impegnare i volontari nel tenere puliti gli arenili. “Rimuovere i rifiuti, soprattutto le plastiche, ossia rifiuti che si degradano in decine, talvolta centinaia, di anni, è un momento educativo importantissimo in quanto ci induce a fare riflessioni sul problema della produzione dei rifiuti” ricordato Gabriella Villani, la presidente del WWF litorale romano.

Una minaccia anche per la salute

Le plastiche, spesso trasportate dai fiumi, una volta raggiunto il mare finiscono, progressivamente, per sminuzzarsi. Una volta ridotte in piccoli frammenti vengono ingerite dai pesci. Questi materiali pertanto, oltre che avere un forte impatto ecologico, hanno potenzialmente ricadute anche sulla salute delle persone.

“Purtroppo è esperienza quotidiana trovare tanto materiale plastico abbandonato che poi andrà a generare microplastiche: pezzetti di lunghezza non superiore ai 5 millimetri, che possono entrare nei cicli biologici, nelle catene alimentari degli animali marini di cui ci nutriamo e quindi arrivare all'uomo” ha ricordato il WWF di Roma e del Lazio. Un motivo in più per aderire alle campagne che le associazioni ecologiste ogni anno organizzano.

Tre giorni di pulizie

A pochi giorni dall’apertura della stagione estiva, il WWF del litorale torna dunque a lanciare tre giornate di pulizia. Si svolgeranno sabtao 21 maggio alle ore 9 a Focene Nord Marenostrum. Domenica 22 ad Ostia- Castel Fusano alle ore 9. E di nuovo a Foce Nord, sabato 11 giugno, per l’appuntamento conclusivo. Gli organizzatori chiedono di comunicare l’adesione contattando il WWF del Litorale romano al numero whatsapp 3478238652. Ai volenterosi che intendono aderire viene raccomandato di munirsi di guanti da giardinaggio, cappellino e borraccia d’acqua.