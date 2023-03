Spiaggiato a Santa Marinella un pesce istrice: è il secondo esemplare trovato nel Mediterraneo

Misura sessanta centimetri ed ha una forma così particolare da aver immediatamente attirato l’attenzione. L’esemplare trovato sulla spiaggia di Santa Marinella è un pesce istrice, anche noto come pesce porcospino punteggiato.

La campagna sui pesci tossici

Il pescatore che aveva rinvenuto il pesce, lo ha segnalato all’Ispra probabilmente credendo che fosse uno degli esemplari della campagna “attenti a quei quattro” che l’istituto superiore di ricerca e protezione ambientale ha condotto insieme a Cnr Irbim. L’esemplare trovato a Santa Marinella non era però un pesce palla maculato, né un pesce scorpione né tantomeno un pesce coniglio che nella versione scura e striata, desta preoccupazione per le sue spine.

Una specie aliena

L’esemplare trovato dal pescatore, è anche più raro nelle nostre acque. I ricercatori dell’Ispra, intervenuti per effettuare le analisi morfologiche e molecolari e per l’identificazione della specie, hanno convenuto che si trattava di un pesce istrisce. Si tratta di una specie aliena, subtropicale, Segnalata prima d’ora solo una volta nel Mediterraneo lungo il litorale sardo dell’isola di Sant’Antioco nel 2008.

Questo pesce, che ha un corpo gonfiabile ricoperto di grosse spine, denti fusi in placche e una caratteristica livrea maculata su dorso e pinne, si nutre principalmente di ricci di mare e molluschi conchigliati. Appartiene alla famiglia Diodontidae, la cui commercializzazione a scopo alimentare è vietata già dal 1992, per via della possibilità di accumulare la tetrodotossina. E’ meno tossico dei pesci palla, ma non è considerato commestibile.

Da dove arriva il pesce istrice

Da dove arriva questa specie. I ricercatori dell’Ispra hanno avanzato due ipotisi. Potrebbe essere giunto “dall’Atlantico orientale attraverso lo Stretto di Gibilterra o provenire da un rilascio da acquari”. In ogni caso, Ispra e Cnr Irbim, hanno approfittato dell’occasione per rinnovare l’invito a “non liberare specie esotiche vive negli ambienti naturali, limitare le loro possibilità di fuga da ambienti confinati e segnalare anche per imparare a conoscere le nuove specie esotiche che popolano i nostri mari”. Sono sempre più numerose e vale la pena saperle distinguere.