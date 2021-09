“Troppe auto in città”, così la protesta trasforma le strisce blu in una sala concerto

Le strisce blu trasformate in una sala da concerto a cielo aperto. E’ la protesta creativa del ParkingDay, ideata e realizzata dai volontari di Greenpeace in occasione della Settimana Europea della Mobilità. A Roma la temporanea trasformazione degli stalli di sosta in un angolo musicale è avvenuta in viale Somalia, zona brulicante di auto spesso parcheggiate anche in doppia fila e sui marciapiedi. Un concerto, quello del cantante Lord, con l’obiettivo di sottrarre lo spazio alle auto e restituirlo simbolicamente alle persone.

Le strisce blu diventano sala da concerto

Le volontarie e i volontari di Greenpeace hanno realizzato l’iniziativa contemporaneamente in diverse città italiane da Nord a Sud, in molte delle quali si terranno il prossimo 3 e 4 ottobre le elezioni amministrative. Scopo del flash mob musicale quello di attirare l’attenzione della sindaca Virginia Raggi e dei candidati alle elezioni comunali sui problemi legati all’onnipresenza delle auto in città. “Greenpeace chiede alle amministrazioni delle città italiane di garantire spazi urbani più sani e vivibili e un sistema di mobilità equo e sostenibile, pensato per le persone e non per le auto” - fanno sapere.

Parking Day: la pritesta creativa e musicale di Greenpeace

“Per troppo tempo l'automobile ha plasmato il volto delle nostre città, il paesaggio e anche la vita delle persone” - spiega Federico Spadini, della campagna trasporti di Greenpeace Italia. “I cittadini sono stati resi dipendenti dal trasporto motorizzato privato attraverso una cattiva pianificazione urbana, la mancanza di accesso ad alternative pubbliche e la massiccia promozione da parte dell'industria automobilistica. I tempi sono ora maturi per un ripensamento dello spazio in città, e le amministrazioni hanno l’opportunità, e anche il dovere, di trasformare i sistemi di mobilità urbana a favore del benessere delle persone e del Pianeta”.

Con più di 65 auto ogni 100 abitanti, il nostro Paese ha uno dei tassi di motorizzazione più alti in Europa, con il settore dei trasporti responsabile di un quarto delle emissioni di gas serra a livello nazionale. Oltre all’impatto sul clima, sull’inquinamento atmosferico e sulla nostra salute, l’onnipresenza delle auto in città genera congestione, traffico, incidenti e riduce lo spazio che potrebbe essere destinato ad altri utilizzi, come parchi e aree verdi, che hanno invece benefici tangibili sul benessere e la salute delle persone.

“Per questo, Greenpeace chiede alle amministrazioni delle città italiane di investire da subito in aree pedonali e infrastrutture ciclistiche, trasporto pubblico capillare, servizi pubblici di mobilità condivisa ed elettrica e aree verdi e senz’auto”.