Morta la lupa che era stata soccorsa dai volontari

La lupa soccorsa in fin di vita a ridosso del bosco di Macchiagrande non ce l’ha fatta. A darne notizia la Lipu dell’oasi di Castel di Guido i cui volontari, allertati da un pastore della presenza di un lupo morto, si erano recati sul posto per scoprire che invece l’animale, seppur debole, era ancora in vita. Lo è rimasto per altri undici giorni durante i quali, le sue condizioni, erano sembrate migliorare.

“Ecco l'aggiornamento che non avremmo mai voluto dare” scrive la responsabile dell’Oasi di Castel di Guido “Purtroppo la lupetta recuperata lo scorso 10 Dicembre dai volontari LIPU nella Riserva Naturale del Litorale Romano non ce l'ha fatta”. La notizia arriva come una doccia gelata per i tanti romani che avevano atteso ben altri aggiornamenti.

Le condizioni della lupa

“Dopo i primi giorni di cure al CVS Centro Veterinario Specialistico la giovane lupa aveva mostrato alcuni segnali che ci avevano fatto ben sperare. Ritornata dopo poche ore ad uno stato vigile, la lupa di circa 6-7 mesi d'età infatti aveva ripreso ad alimentarsi autonomamente – ha spiegato la Lipu – Vista l'assenza di fratture ed evidenti gravi patologie, l'animale è stato trasferito al centro specializzato parco faunistico Piano dell'Abatino , dove avrebbe dovuto trascorrere alcuni giorni di convalescenza per riacquistare le forze, per poi essere liberata nella stessa area dove era stata recuperata in fin di vita. Ma purtroppo la storia non è andata nella direzione sperata”.

L’esemplare, con molta probabilità, fa parte del branco che orbita da alcuni anni all’interno dell’oasi naturalistica. Non è chiaro il motivo perché si trovasse da sola visto che, a 7 mesi di età, non è ancora in condizioni di lasciare il branco per andare alla ricerca di un compagno. “La giovane lupa nel nuovo centro, seppur si alimentasse da sola, non si è mai alzata da terra, e nonostante terapie antibiotiche mirate per l'infezione gastro-intestinale che si era palesata durante i primi esami, ha continuato a non mostrare segni di miglioramento. Ieri mattina (mercoledì 21 dicembre ndr) - prosegue il racconto della Lipu - i veterinari del centro hanno trovato la lupa in uno stato di semi-incoscienza, e nonostante le terapie e le cure fornite tempestivamente, la giovane lupa è deceduta dopo poche ore”.

Le cause della morte

Gli sforzi messi in campo dai volontari della Lipu, dai veterinari del CVS prima e del parco faunistico Piano dell’Abatino, ma anche il supporto economico garantito da una farmacia di Palidoro, non hanno sortito l’effetto sperato. Sarà la necroscopia dei prossimi giorni a far luce sulle cause del decesso. “Probabilmente – ipotizza la Lipu – l'animale al momento del rinvenimento aveva un'infezione in stato avanzato, e non sono bastate le cure del personale specializzato a salvarle la vita”.