VIDEO | A Roma gli Electric days: al laghetto dell’Eur il meglio della mobilità elettrica

Una lunga festa, in cui la protagonista sarà la mobilità elettrica. Da venerdì 7 a domenica 9 giugno, l’Eur punta a diventare il polo della sostenibilità e dell’intrattenimento. Per il secondo anno consecutivo gli Electric days porteranno in viale America e nelle strade circostanti del quartiere, test drive, E-boat tournel del laghetto a bordo di imbarcazioni elettriche, laboratori e giochi per bambini, talk e sport. Ma anche la Notte bianca dell’Eur, sabato 8, in cui si esibiranno diversi artisti.

La nuova edizione degli Eletric days è stata presentata nella tarda mattinata di oggi dalla presidente del IX municipio, Titti Di Salvo, dal vice presidente, Augusto Gregori e dal direttore di Motor1.com, Alessandro Lago: “ll mondo sta lavorando per la transizione energetica eppure siamo entrati in piena ‘contro-transizione’ - dice Lago -. Siamo di fronte a un fenomeno di insofferenza sociale nei confronti di tutto ciò che viene qualificato come‘ green’ ed Electric days nasce per questo, favorire l’accesso alla conoscenza attraverso tante esperienze che consentono di toccare con mano la mobilità elettrificata”.