A Fregene e Maccarese arrivano i monopattini elettrici di Helbiz

Venerdì 18 giugno Helbiz, ha annunciato l’arrivo di monopattini in sharing a Fiumicino.Più di 150 monopattini elettrici della società americana rivolta nella micro-mobilità saranno disponibili a Fregene, Focene, Isola Sacra, Lido Del Faro, Passoscuro e Maccarese. Helbiz arriva a Fiumicino tramite un accordo con l’Amministrazione locale e si inserisce all’interno di un processo di investimenti nella micromobilità che, nel corso dell’ultimo anno, ha riguardato tutta la città metropolitana di Roma.

Costo dei monopattini

I cittadini potranno utilizzare i monopattini attraverso l’uso dell’app Helbiz scaricabile gratuitamente e potranno usufruire di Helbiz Unlimited, un’offerta speciale. Si tratta di una speciale tariffa flat pari a 39,99 euro al mese che consente di effettuare un numero di corse illimitato e l’accesso al servizio anche da Telepass Pay con 30 minuti di corse gratuite. Oppure optare per una tariffa a consumo di 0,95€ per lo sblocco iniziale + 0,15€ al minuto per le corse in monopattino.

A questo si aggiunge l’iniziativa VOX, per le audioguide turistiche che permettono di ammirare le bellezze della capitale in monopattino.

Il commento

Matteo Tanzilli Responsabile Relazioni Istituzionali di Helbiz sottolinea come questo servizio sia "importante per la diminuzione delle auto private in alcune zone sensibili della città in un periodo di alta stagione". Tanzilli aggiunge che saranno potenziate le presenze nei parcheggi di interscambio locale per ridurre il traffico a favore di residenti e turisti.