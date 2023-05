A Roma gli Oscar del cinema sostenibile

Venerdì 19 maggio presso il Teatro di Villa Torlonia (via Lazzaro Spallanzani 5) si terrà la consegna del Golden Leaf dell'Italia al Green Film Festival, il concorso internazionale di film a tematiche Green&Social.

Roma ospita così il Festival che mira a sensibilizzare il mondo del cinema e i giovani alle tematiche più urgenti e attuali della nostra società. Gli undici film premiati, dal forte impatto emotivo, toccheranno diverse tematiche natura, ecologia, animali, ripopolamento delle foreste, lotte agli eco-sprechi, la guerra e il contrasto alle eco-mafie.

Come ricorda Pierre Marchionne direttore artistico e ideatore del Festival la Cultura Green e tutto quello che la circonda come la tutela della biodiversità è una priorità per la società moderana. “ Il cinema" - aggiunge Marchionne- "è cultura ed è giunto il momento di diffondere tale cultura Green & Social a tutti i giovani della terra utilizzando le opere cinematografiche internazionali in concorso per una Istruzione di Qualità 2.0".

Promotrice dell'evento è Maria Rosita: “Il nostro è un format innovativo e rivoluzionario e per questo sta riscuotendo grande successo, non solo in Italia. Il nostro obbiettivo è far diventare l’Italia Green Film Festival un punto di riferimento del cinema green e social nel mondo”.