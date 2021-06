La vecchia ciminiera riprende vita: ma solo per far spiccare il volo ai falchi pellegrini

/ Via del Ponte di Malnome

Una vecchia ciminiera è stata la loro casa. Ed ora è diventata anche la rampa di lancio, da cui spiccare il primo volo.

Falchi pellegrini sulle ciminiere

Il comignolo dell’inceneritore dei rifiuti ospedalieri della Valle Galeria, anche quest’anno è servito a qualcosa. Ha offerto riparo ad una coppia di rapaci che hanno potuto beneficiare del nido lì posizionato da Ornis Italica, l’associazione che da 19 anni si dedica, in maniera scientifica, allo studio dei volatili. Ne sono nati due pulli, piccoli di falco pellegrini che, terminato lo svezzamento, sono ora pronti a spiccare il volo. Anzi, sono pronte.

Le nuove nate

“Quest’anno sono nate due femmine e qui nella valle galeria le abbiamo ribattezzate Syrma ed Electra - ha spiegato Emanuela D’Antoni, la fotografa che le ha immortalate - con l’ornitologo Roberto Scrocca seguiamo sempre con attenzione la nascita e lo sviluppo di questi rapaci che originariamente, trovavano riparo nella ciminiera della vecchia raffineria, ormai smantellata”.

La nuova funzione dell'ex inceneritore

Nella valle che rappresenta un paradiso per gli appassionati di birdwatching, i falchi pellegrini sono rimasti anche quando è stata demolita la raffineria. “Dal 2015 Ornis Italica ha sistemato un nido sulla ciminiera dell’inceneritore di rifiuti ospedalieri, che proprio da quell’anno ha smesso di funzinonare” ha ricordato Emanuela D'Antoni.

Un paradiso per i fotografi

Da allora, quello che ormai sopravvive come esempio di archeologica industriale, è servito alle coppie di rapaci a garantire la prosecuzione della loro specie. Tutt'altro che a rischio di estinzione, per la gioia di quanti puntano i loro teleobiettivi sui cieli della Valle Galeria. Un piccolo Eden per i fotografi appassionati della natura.