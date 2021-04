CityAround, l'app smart e sostenibile per la guida all'EUR

L'App CityAround gratuita per il turismo sostenibile arriva a Roma con un itinerario sul quartiere EUR

È stato presentato mercoledì 21 aprile 2021, il giorno del Natale di Roma, il nuovo itinerario romano dedicato al quartiere EUR nell’APP CityAround, l’applicazione che si rivolge ai turisti, ai cittadini romani ma anche alle strutture alberghiere-ricettive.

Patrocinata dal Municipio Roma IX Eur, promossa insieme a Eur Spa l’APP si inserisce in un progetto a largo raggio che riguarda anche l’installazione di tabelle interattive con QR Code e tecnologia NFC presso i luoghi d’interesse della città.

L’App gratuita per il turismo sostenibile

Lo scopo dell’applicazione è quella di fornire in maniera smart e innovativa una visione più approfondita e ampia del patrimonio culturale, artistico ma anche archeologico e paesaggistico del Municipio Roma IX EUR. Il tutto rivolgendosi a tutte le fasce d’età della popolazioni e tutti coloro che desiderano visitare l’EUR nel rispetto delle norme anti Covid.

Di questo ne è certo Alberto Sasso, presidente di Eur Spa che reputa “L’APP CityAround strumento necessario allo sviluppo della destinazione turistica e culturale del nostro territorio. L’EUR è un patrimonio urbanistico e culturale unica per Roma e l’Italia”.

Seguono lo stesso filone le parole di Alberto Volpe, amministratore delegato di Panorami Elettronici srl: “CityAround è quello che serve per migliorare l’esperienza del viaggio in Italia in sicurezza e fiducia”.

"Opportunità di svago e di conoscenza della città"

“L’EUR presenta un patrimonio culturale, rappresentativo della città. Offrire al turista ma anche al cittadino la possibilità di approfondire la conoscenza della propria città è un’opportunità di svago e conoscenza” – dichiara Carmela Lalli, Assessore ai Diritti alla Scuola del Municipio IX Eur - "CityAround serve per migliorare l’intero sistema turistico viaggiando in Italia con fiducia e sicurezza”.

Gli obiettivi dell’applicazione si integrano con quelli dell’Associazione Culturale Sinopie vincitrice della procedura ad evidenza pubblica di visite guidate per l’anno 2020, traslata al 202, di cui la presidente Martina Gatti è entusiasta poiché “la sinergia tra tecnologie e professioni turistiche attraverso l’App possono contribuire alla comunicazione e diffusione del nostro patrimonio artistico”.

Gli itinerari

L’app è stata sperimentata con i primi 4 itinerari: 1) EUR Monumentale; 2) EUR Moderno; 3) EUR Storico Archeologico; 4) EUR Cinema. Ed un percorso dedicato ai dintorni dell’EUR prevede il raggiungimento del sito di Tor Chiesaccia presso il quartiere Fonte Laurentina partendo dal quartiere Giuliano-Dalmata che racchiude i monumenti legati all’Esodo Istriano.

Le attività in presenza

Le attività in presenza, dimostrative per il funzionamento dell'App, saranno due entrambe previste per mercoledì 21 aprile:

alle ore 16.00 il dott. Marino Micich, Direttore Archivio Museo storico di Fiume e la prof.ssa Donatella Schurzel, Presidente del Comitato di Roma ANVGD, saranno lieti di accompagnare i prenotati alla scoperta del Quartiere Giuliano Dalmata e dei suoi principali luoghi simbolo. La partecipazione alla visita in presenza sarà gratuita e contingentata a 15 persone accreditate. È obbligatoria la prenotazione via mail a: info@cityaround.it.

Inizio Percorso: piazza monumentale Giuliani e Dalmati.

alle ore 17.30 l'Associazione Sinopie offrirà una visita guidata dedicata ad illustrare il percorso EUR Monumentale inserito all'interno dell'app CityAround. La partecipazione alla visita in presenza sarà gratuita e contingentata a 15 persone accreditate - Prenotazione obbligatoria via mail a: didatticasinopie@gmail.com.

Inizio percorso: piazza Guglielmo Marconi ingresso Musei Pigorini ore 17:30