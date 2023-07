La Piramide Cestia si illumina con l'idrogeno

La Piramide Cestia, uno dei simboli di Roma, illuminata per un giorno utilizzando l'energia prodotta da un generatore a idrogeno. L’iniziativa è stata di H2IT - Associazione Italiana Idrogeno, che in collaborazione con il Progetto EveryWh2ere ha voluto simbolicamente dimostrare il potenziale dell'idrogeno come fonte di energia pulita e sostenibile del futuro in contrapposizione a un monumento di eccezionale valenza storica.

La Piramide si è illuminata a idrogeno nella serata del 3 luglio, un progetto reso possibile dalla collaborazione con la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti Paesaggio di Roma grazie all’interesse del Soprintendente Daniela Porro: “Illuminare la Piramide Cestia grazie all’energia prodotta dall’idrogeno vuole essere un’occasione per mostrare come l’unione tra innovazione tecnologica e attenzione per la sostenibilità ambientale sia l’unica strada per creare un futuro più green, e energeticamente sicuro ed efficiente - ha detto Alberto Dossi, Presidente di H2IT - L’idrogeno rappresenta un’occasione unica per il nostro Paese e vogliamo che i cittadini possano vederlo in prima persona, a partire oggi da quelli della Capitale. Domani, durante l’Italian Hydrogen Summit, faremo il punto della situazione con le istituzioni e i grandi protagonisti del settore. Quella dell’idrogeno è una filiera che può dare un contributo decisivo alla decarbonizzazione del Paese e può supportarne la crescita tecnologica e industriale. Un’opportunità che l’Italia non può mancare per non rischiare di perdere terreno rispetto ai Paesi più all’avanguardia in Europa e nel resto del mondo.”

Il generatore a idrogeno è alimentato da una fuel cell, ovvero una cella a combustibile, messa a disposizione dal Progetto EveryWh2ere. La cella utilizza l’idrogeno per alimentare il funzionamento di un dispositivo elettrochimico in grado di convertire in energia elettrica l’energia chimica contenuta nella molecola in maniera continua, pulita ed efficiente. La cella è costituita da due elettrodi all’interno dei quali avvengono le reazioni elettrochimica, e da un elettrolita che permette il passaggio degli ioni. I vantaggi derivano dal fatto che la cella a combustibile produce zero emissioni inquinanti, perché non avvengono reazioni di combustione interna come nei motori alimentati da fonti fossili, e dal fatto che produca solo acqua sotto forma di vapore o liquida, in modo silenzioso, consentendo di immagazzinare temporaneamente l’energia intermittente delle fonti rinnovabili.

La sperimentazione del Campidoglio con i bus a idrogeno

Le fuel cell possono avere molteplici applicazioni, dalla produzione di energia elettrica e termica, fino alla mobilità per auto e mezzi pesanti. E il Comune di Roma ha già investito in questo senso: a gennaio la giunta capitolina ha approvato una memoria ad hoc con cui ha dato mandato al dipartimento mobilità e trasporti di avviare una sperimentazione sui bus a idrogeno, prevedendo anche la possibile partecipazione a progetti e finanziamenti europei, nazionali o regionali o con accordi e partnership con altri soggetti pubblici o privati. I test partiranno dalla rimessa di Acilia, nel territorio del X Municipio, e prevedono l'acquisto di 30 autobus alimentati a idrogeno.

A questo si aggiunte l'annuncio, arrivato a fine giugno, che in via Ardeatina aprirà la prima stazione di rifornimento di idrogeno circolare che sarà realizzata da Q8 in collaborazione con Maire (la società di ingegneria che sviluppa e implementa tecnologie innovative a supporto della transizione energetica) tramite i fondi del PNRR. La stazione di servizio avrà una capacità fino a circa 700kg al giorno, e rifornirà i veicoli leggeri e pesanti, pubblici e privati