A 4 miglia dai Cancelli di Roma c'è una barriera corallina di 1400 ettari

Non ci sono soltanto i delfini nella riserva marina protetta di Tor Paterno. Non bisogna spingersi neppure troppo lontano dalla costa per scoprire una sorta di paradiso terrestre.

La barriera corallina di Roma

“A circa 4 miglia nautiche dai Cancelli di Castelporziano, si è formata una barriera corallina estesa su una superficie pari a 1400 ettari – ha spiegato Maurizio Gubbiotti, presidente di RomaNatura, l’ente regionale che che gestisce la riserva marina – lì c’è una prateria di gorgonie che non ha nulla da invidiare alle mete esotiche tanto apprezzare dagli appassionati di subacquea”.

Uno scrigno di biodiversità

La chiamano “l’isola che non c’è” questo scrigno di biodiversità dove, da ammirare, non ci sono soltanto le gorgonie rosse. Anche la fauna marina è ricca “perché lì, ad ogni immersione, è facile imbattersi in specie come l’aquila di mare o la cernia dorata. Poi ovviamente ci sono anche le stelle marine ed i cavallucci marini” ha sottolineato Gubbiotti. Per apprezzare questo “paradiso marino” occorre scendere ad almeno 16 metri di profondità quindi “occorre avere un patentino di primo livello e di conseguenza sono immersioni che si fanno con esperti di diving” ha chiarito Gubbiotti.

L'importanza della riserva marina

Alle meraviglie che le secche di Tor Paterno riservano nelle proprie profondità, si devono sommare quelle che regala in superficie. Sopra il pelo dell’acqua, invece, non è raro individuare la presenza dei delfini e, recentemente, è stata documentata con degli scatti fotografici anche quella dei tonni. Tutto questo a poche miglia dalla costa, nel mare di Roma. Un risultato che è reso possibile proprio dalla presenza di una riserva marina, che ha la funzione di difendere e valorizzare la biodiversità di quel tratto di mare.

Delfini e tonni in superficie

In tema di valorizzazione, vale la pena ricordare il protocollo d’intesa sottoscritto da RomaNatura con l’associazione di promozione sociale Sotto al mare. Grazie a questo accordo nel 2019 è stato avviato il progetto di ricerca “Catturati in FOTo” nell’ambito del quale sono state effettuate 100 uscite, 422 ore di monitoraggio e percorse oltre 2405 miglia nautiche. Durante queste uscite, come già documentato in passato, sono stati realizzati anche 36 avvistamenti di mammiferi marini. Nella stragrande maggioranza dei casi si è trattato di tursiopi (Tursiops truncatus) ma, nel mare di Roma, sono stati ripresi anche esemplari di Stenella (Stenella coeruleoalba). Ma questo è noto. Ciò che invece è meno conosciuta, è la sorprendete bellezza della barriera corallina. Un ecosistema raro e fragile a poche miglia dalla costa capitolina.