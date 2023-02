A "Daje de Alberi" il premio Città per il Verde 2023

L'associazione Daje de Alberi ha vinto la ventitreesima edizione del premio "Città per il Verde", il riconoscimento riservato a coloro che contribuiscono a valorizzare gli spazi verdi delle città con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale urbana.

La premiazione è avvenuta a Milano presso la fiera internazionale professionale dell’orto-florovivaismo, del garden e del paesaggio “Myplant & Garden” di Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani). A ritirare il premio il fondatore di Daje de Alberi Lorenzo Cioce e la Socia Carla Di Girolamo.

Daje de Alberi è l'unico ente del terzo settore del Lazio che ha ricevuto questo premio. L'associazione ha messo a dimora 150 alberi dal 2021 e ne ha curati e salvati centinaia del patrimonio pubblico esistente anche grazie all’apporto del crowdfunding e di Intesa Sanpaolo. Di questi 150 alberi, 93 fanno parte del progetto Condivide et Albera.

Fra le altre iniziative di Daje de Alberi, troviamo il salvataggio e la cura di migliaia di alberi del patrimonio arboreo capitolino, e la rimozione delle griglie di ghisa che da anni soffocavano le radici e i tronchi di centinaia di alberi. Proprio su tale evento, l’assessorato all’Ambiente del Comune di Roma ha avviato un appalto storico per l’Italia ad hoc, dando il via alla rimozione della ghisa in diversi quartieri, grazie anche alla mappatura digitale realizzata dall’associazione.