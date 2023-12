Frà: la fiera del regalo accessibile e auto-prodotto

Torna per la sua ottava edizione, arricchita da una doppia location, il Frà - la fiera del regalo accessibile organizzata da Fusolab in collaborazione con Centro Commerciale Casilino.

Nei weekend del 8-9-10 e del 16-17 dicembre, dalle 10 alle 20, la manifestazione natalizia più accessibile della capitale sarà ospitata nel nuovo spazio al coperto di 900 mq all’interno del Fusolab, in Viale della Bella Villa 96, e in un ulteriore percorso “diffuso” di 600 mq all’interno della Galleria del Centro Commerciale Casilino, in via Casilina 1011, Roma.

Una fiera a ingresso libero con idee regalo per tutte le tasche Con un bilancio di oltre 17.000 visitatori e quasi 1.000 espositori ospitati in sette anni, il FRA’ continua a proporre un concept differente del regalo natalizio, declinato in un’esperienza condivisa che si contrappone all’ottica del consumo di massa e dello spreco. Con ingresso libero e gratuito, si potrà passeggiare tra prodotti unici e interamente autoprodotti dagli espositori stessi, dal costo equo e accessibile perché venduti a un prezzo massimo di 50€.

Questo è possibile solamente grazie alla filiera estremamente corta che caratterizza questa fiera del regalo natalizio, dove viene preservata l’unicità e l’eccellenza artigianale dando il giusto valore a tempi di realizzazione e competenze professionali impiegate. Gli spazi: la nuova location al Fusolab e il percorso “diffuso” nella Galleria del CC Casilino Una fiera “diffusa” che, oltre al nuovo spazio coperto e riscaldato realizzato ad hoc negli spazi del Fusolab per 80 espositori, si estende per la prima volta anche al “vicino di casa” Centro Commerciale Casilino, animando la galleria del 1° piano con le proposte di 40 tra produttori e artigiani. Una collaborazione che sottolinea l’importanza degli spazi di aggregazione sociale nelle periferie, concertando le intenzioni di promozione culturale anche con un luogo normalmente deputato al solo consumo e spersonalizzato dalla fretta tra un acquisto e l’altro, che invece diventa partner di un’iniziativa inclusiva dove il consumatore e il produttore diretto sono protagonisti di un’economia circolare, consapevole e condivisa.

Dai prodotti bio alle produzioni artigianali: Al FRA’ si potrà scegliere tra: FOOD & BEVERAGE BIO, per un cesto di prodotti “come natura crea”; AUTOPRODUZIONI ARTIGIANALI, per oggetti, accessori, decorazioni e capi di moda sostenibile acquistati direttamente dalle mani degli artigiani che li hanno realizzati; ILLUSTRAZIONE & EDITORIA, per titoli di editoria indipendente e suggestive illustrazioni; NATURA & BENESSERE, per prodotti naturali pensati per la cura di sé, e ovviamente ARTICOLI & GIOCHI PER BAMBINI, per meravigliare con una magia non prodotta in serie. Tante le attività gratuite rivolte ai più piccoli, in tutte le giornate di apertura dalle ore 15 alle 19: laboratori di riciclo; workshop di arte e scienza; letture animate; letterine a Santa Claus; Film & pop corn. Non mancherà nemmeno quest’anno l’iniziativa “Piccoli aiutanti di Babbo Natale”, in collaborazione con Unicoop Tirreno Coop, che per il quarto anno consecutivo raccoglie giochi e libri usati, in buone condizioni e perfettamente funzionanti, che verranno incartati e donati a famiglie e strutture deputate all'assistenza dell'infanzia in occasione della festa de “LabBefana”, organizzata da Fusolab per il 6 Gennaio. Gli “aiutanti” riceveranno un voucher del valore di 10€ da spendere in attività sportive ed educative organizzate dall’associazione per l’anno 2024. Durante tutta la manifestazione sarà possibile rifocillarsi con il ricco menu del bistrot popolare “Fucina Alessandrina”, mentre la sonorizzazione di sabato 9 e sabato 16 dicembre sarà affidata alle selezioni di Capperi, insieme all’ospite speciale Kocleo. “Nessuno rimanga indietro” è il messaggio lanciato dalla famiglia allargata di Fusolab che, con il Centro Commerciale Casilino e Unicoop Tirreno Coop, invita la comunità territoriale a diffondere un messaggio semplice e diretto: il Natale arriva per tutti.