Virtual Open Day dell'European School of Economics

Si terrà martedì 24 novembre, dalle 16 alle 17, l'open day virtuale dell'European School of Economics. Saranno illustrati i programmi ESE e la filosofia di questa Business School privata.

Di fronte all'attuale situazione sanitaria a livello mondiale, i mezzi ei metodi per realizzare la filosofia della ESE sono fortemente rafforzati e più rilevanti che mai.

Essendo una Business School privata con un numero limitato di studenti accettati per programma, la ESE garantisce un numero massimo di 12 studenti per classe. Essendo quindi in grado di soddisfare qualsiasi regola di distanziamento sociale e mettendo in sicurezza tutti i suoi studenti, garantendo un ambiente totalmente sicuro.

E' possibile partecipare al prossimo Open Day Online, registrandoti gratuitamente al seguente link: https://www.eventbrite.co.uk/e/virtual-open-day-european-school-of-economics-tickets-129281930735

Di seguito il programma dell'Open Day:

- Benvenuto alla European School of Economics

- Programmi ESE (internazionalità, stage, classi piccole, attenzione individuale ...)

- Incontra studenti e laureati ESE

- Sessione di domande e risposte