Unitelmaorienta: giornate di informazione per le matricole

Un modello di orientamento sempre più dalla parte degli studenti Abstract di Mario Morcellini

"Quest’anno più che mai, il vincolo etico a fare orientamento costringe tutti ad andare ‘a lezione dal Covid 19’. Come il buonsenso raccomanda, ma anche tenendo conto dei webinar organizzati da Unitelma, con particolare riferimento a quello intitolato Quale visione per la scuola del futuro, la pandemia dovrà essere tenuta in mente nell’interazione con gli studenti, quando saremo chiamati a spiegare il permanente valore dei diversi indirizzi di studio che UnitelmaSapienza offre. Siamo chiamati non solo a dare più importanza ad attività a cui abbiamo sempre atteso, in nome del fatto che in tempi di crisi l’immatricolazione ai curricula deve essere ‘sapientemente’ informata, anche con un accento nuovo agli sbocchi professionali che si profilano, prevedibilmente scossi dal Covid. Solo così assumeremo fino in fondo la responsabilità dell’orientamento, diventando garanti di scelte meglio informate, e assicurando che questo tipo di filosofia di rapporto trovi nel tempo appuntamenti e ‘tagliandi di verifica’, a partire da ottobre.

È evidente che l’incertezza di contesto che ha segnato tutto l’ultimo periodo, in qualche misura favorita dalla distanziazione fisica e salvata solo dalla pronta riconversione digitale, può aumentare le difficoltà di scegliere i percorsi di formazione, esigendo dunque che l’attività di orientamento sia più densa che in passato, ma soprattutto più capace di esprimere prossimità e interazione con gli studenti che si candidano all’iscrizione. È in nome di questi valori che pensiamo quest’anno di attivare una serie di incontri di orientamento”, con interventi di docenti che offrono brevi esempi di lezione, in un contesto in cui cercheremo di rendere più trasparente possibile il percorso di studi e le opportunità aperte agli studenti. Tutte le iniziative di orientamento saranno discusse anche con gli studenti e in particolare con i laureati Unitelma, raccolti nella loro associazione.

A partire da questo primo evento di orientamento, progetteremo incontri, immaginando formule e momenti di dialogo con gli studenti, ad esempio prospettando un tagliando ai primi mesi della formazione, attivando così un orientamento che si pone quasi come “canale parallelo” di scambio e di interazione tra docenti, personale amministrativo addetto alla didattica e discenti. In questo contesto, un ruolo chiave spetta dunque agli studenti eletti negli Organi collegiali, che potranno essere attivatori di relazioni sempre più impegnative tra la governance dell’Ateneo, l’offerta didattica e la domanda di formazione."

Il Programma

L’evento è gratuito e si svolgerà a Roma presso l’Aula Magna il 9 settembre dalle ore 10:00 alle 16:30 (e in streaming sul canale YouTube di UnitelmaSapienza), per accedere in presenza è necessario effettuare la registrazione* per le due fasce orarie QUI ed essere in possesso della Certificazione Verde.

La seconda giornata si svolgerà interamente in diretta streaming sul canale Youtube di Ateneo.



Giovedì 9 settembre 2021 Saluti istituzionali - h. 10.00

Antonello Folco Biagini, Magnifico Rettore Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza

Rosella Castellano, Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche

L’Università che cambia - h. 10.30

Dalla parte degli studenti. Riflessioni e proposte sul disagio da Covid-19 nella scelta universitaria

Mario Morcellini, Direttore Alta Scuola di Comunicazione e Media Digitali di UnitelmaSapienza

Le tecnologie digitali nell'ambito della società contemporanea post- covid19

Roberto Sergio, Direttore Radio Rai

Formazione e ricerca come fattori di rilancio e resilienza del Paese

Valerio De Luca, Presidente Task Force Italia

I corsi interateneo - h. 11.15

Studiare Archeologia

Rita Sassu, UnitelmaSapienza

Studiare Informatica

Paola Velardi, Sapienza Università di Roma

Studiare Psicologia

Donatella Cesareni, Sapienza Università di Roma

#IoSonoUnitelma - h. 12.00

Carlo Garzia, Rappresentante studenti UnitelmaSapienza in Consiglio di Amministrazione; Monica Arcangeli, rappresentante degli studenti in Senato Accademico UnitelmaSapienza; Francesco Luigi Stella, Coordinatore Community Alumni UnitelmaSapienza

Saluto alle matricole

Filippo Roma, Le Iene – Mediaset