La Luiss ospita SIOS23 Summer: l'evento italiano dedicato all'innovazione

Martedì 27 giugno 2023 per la prima volta a Roma presso il campus dell'Università Luiss si terrà SIOS 23 Summer Insieme uno dei più grandi eventi italiani dedicati all'innovazione.

L'appuntamento con StartupItalia Open Summit metterà a confronto più di 35 stakeholders fra Istituzioni, startup, PMI, Accademia, grandi aziende e la Pubblica Amministrazione nel campo dell'innovazione. La giornata di lavoro e formazione sarà composta da diversi percorsi tematici e approfondimenti su tecnologie e trend emergenti e ospiterà diversi protagonisti dell’ecosistema innovazione, imprenditori e CEO, di rappresentanti delle istituzioni e di esponenti del mondo dell’attualità, della ricerca scientifica e dello sport. Si potrà partecipare a talk sulle PMI e il loro ruolo nella filiera industriale, sull’innovazione, sulla trasformazione tecnologica e sull’importanza delle persone all’interno di questo sistema nel The Dome del campus Luiss. L'ingresso all'evento è gratuito.

L'evento seguirà quattro temi principali:

la collaborazione tra i componenti dell’ecosistema, in cui le PMI possono fare da tramite tra i diversi attori;

l’impatto che la sostenibilità può avere anche in termini economici e di competitività;

lo sviluppo delle persone che costituiscono la filiera e che ne determinano il successo;

la trasformazione tecnologica che porta a un cambio di passo e di prospettiva per l’innovazione generata dal sistema produttivo del Paese.

Per l’edizione 2023 ci sarà l'Innovation Village, che rappresenta l'evoluzione dell'ecosistema a 10 anni dallo “Startup Act” italiano e sarà il luogo dove costruire un dialogo sempre più collettivo e inclusivo tra gli attori pubblici e privati; uno spazio dedicato non solo alle startup, ma a tutti i protagonisti che hanno favorito la crescita del settore innovazione nel territorio nazionale e dove si potranno svolgere workshop, pitch, business matching, la presenza fisica di startup e PMI con postazioni dedicate, networking e interviste. La cornice del SIOS sarà completata dall’area ristoro a cura di Cosaporto, la prima gift-tech italiana nel mondo del delivery: una realtà innovativa, che arricchisce l’ecosistema che StartupItalia si propone di raccontare nell’appuntamento di Roma. Il SIOS23 sarà occasione per presentare il report semestrale sullo stato degli investimenti in Italia e raccontare l’evoluzione dell’intero ecosistema.

All'evento parteciperanno il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, Alessandra Ricci, Amministratore Delegato SACE; Guido Scorza, Componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali; Cosimo Accoto, Tech Philosopher, Research Affiliate & Fellow (MIT), Adjunct Professor (UNIMORE), Startup Advisor & Instructor; Emanuele Preve, CFO & Board Member di Riso Gallo; Luigi Capello CEO LVenture Group e Luba Manolova, Direttrice Modern Work, Security, SMB Marketing & Business Development di Microsoft con la quale proseguirà il focus sull’Intelligenza Artificiale.