Boom di immatricolazioni per il un nuovo corso di Economia e Big Data dell'Università Roma Tre

A Roma Tre inaugura il nuovo corso di laurea triennale in Economia e Big Data. Il percorso, che ha l’obiettivo di formare i data scientist del domani, ha ottenuto subito un boom di iscrizioni: sono 306, infatti, gli studenti che si sono immatricolati, di cui un terzo donne.

“Il corso di Laurea in Economia e Big data rappresenta un esempio vincente di innovazione didattica dell’Università Roma Tre - dichiara Silvia Ciucciovino, prorettore con delega per i rapporti del mondo del lavoro -. I punti di forza, premiati dal boom di immatricolazioni, sono rappresentanti dal carattere interdisciplinare della formazione e dall’attenzione per le competenze digitali e Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics, ndr) sempre più centrali nelle professioni del futuro”.

Considerando l’emergere di nuove mansioni come il Cdo (Chief Digital Officer), Cio (Chief Information Officer) o Cmo ( Chief Marketing Officer), il data scientist è sicuramente una delle più richieste attualmente, ma anche una di quelle in cui non si registrano numeri elevatissimi di donne. Per questo, l’università ha riservato 20 borse di studio rivolte esclusivamente alle studentesse più meritevoli. Il corso si propone di formare figure capaci di coniugare competenze economiche, aziendali, giuridiche, matematiche e statistiche, tipiche dei corsi di laurea in economia, con quelle informatiche e di programmazione. Il corso comprende complessivamente 20 insegnamenti, una prova di idoneità di lingua inglese, un tirocinio (o laboratorio) e una prova finale.

Ad inaugurare il corso una tavola rotonda, coordinata dal direttore del dipartimento di Economia Carlo Pietrobelli, dal titolo “La formazione delle competenze digitali per l’economia italiana”. Ha preso parte, inoltre, il comitato di esperti creato che supporterà il perfezionamento dell’offerta formativa e dello sviluppo delle relazioni con imprese, istituzioni ed il mercato del lavoro. Alcuni dei membri del comitato sono Patrizio Caligiuri, direttore affari istituzionali e comunicazione di PagoPA; Vincenzo Caridi, direttore centrale tecnologia informatica e innovazione dell’Inps; Marina Collautti, head of employer branding, recruiting & mobility di Generali Italia; Eugenio Gaiotti, cconomista presso la Banca d’Italia; Franco Prampolini, head of public sector & defence di Atos; Walter Ruffinoni, Ntt data Emea e ceo Ntt data Italia; Stefano Stinchi, director public sector di Microsoft Italia.