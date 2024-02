Premio Paola Bora, online il bando per tesi sugli studi di genere

Il Comitato Unico di Garanzia CUG, di UnitelmaSapienza, informa che è online il bando della IV edizione del Premio Paola Bora da assegnare a tesi di laurea e a tesi di dottorato dedicate a tematiche inerenti gli studi di genere. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno anche dei Comitati Unici di Garanzia della Scuola Superiore Sant’Anna, della Scuola Normale e dell’Università di Pisa.

Il bando

L’associazione Casa della Donna di Pisa, con il sostegno delle sorelle e delle figlie di Paola Bora e dei Comitati Unici di Garanzia per le Pari Opportunità (Cug) della Scuola Normale Superiore, dell'Università di Pisa, della Scuola Superiore Sant’Anna e con il patrocinio della Società Italiana delle Storiche, della Società Italiana delle Letterate, della Società italiana per le donne in filosofia, della Provincia di Pisa e della Regione Toscana, bandisce la quarta edizione del Premio “Paola Bora” da assegnare a tesi di laurea e a tesi di dottorato dedicate a tematiche inerenti gli studi di genere.

Il Premio vuole ricordare la figura di Paola Bora, presidente della Casa della donna dall’aprile 2011 fino alla sua scomparsa avvenuta il 24 gennaio 2015. Paola Bora, oltre che attivista femminista, è stata docente di antropologia filosofica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa e di antropologia di genere presso l’Università di Pisa. Nella vita e nello studio ha saputo coniugare pensiero teorico e pratica politica con uno sguardo sempre attento al nuovo.

Il premio

Il Premio si compone di due categorie come di seguito specificato:

categoria tesi di laurea: assegnazione di un Premio di importo pari a 3mila euro (importo al lordo di eventuali oneri fiscali) a laureata/o presso le Università italiane che abbia discusso una tesi di laurea magistrale o specialistica o quadriennale su temi inerenti gli studi di genere in Filosofia, Storia, Antropologia, Letteratura da non più di tre anni alla data di scadenza del presente bando.

categoria tesi di dottorato: assegnazione di un Premio di importo pari a 6mila euro (importo al lordo di eventuali oneri fiscali) a dottoressa/dottore di ricerca che abbia discusso presso le Università italiane una tesi su temi inerenti gli studi di genere in Filosofia, Storia, Antropologia, Letteratura e abbia conseguito il titolo da non più di tre anni alla data di scadenza del presente bando.

È esclusa la partecipazione ad entrambe le categorie del Premio.

Come partecipare

Per partecipare al Premio la/il candidata/o dovrà inviare la domanda di partecipazione (in carta libera, datata e firmata) corredata dei seguenti documenti:

fotocopia di un documento d’identità valido;

curriculum vitae et studiorum (datato e firmato);

certificato di laurea, certificato di dottorato o di percorsi post-laurea in carta semplice;

copia della tesi di laurea o dottorato in formato cartaceo (che verrà depositata presso la Biblioteca “Anna Cucchi” della Casa della donna) nonché in formato elettronico non modificabile (pdf) da trasmettere via email secondo le modalità ed entro il termine di cui all’art. 4;

sintesi della tesi (massimo tre pagine in formato pdf);

presentazione della/del candidata/o da parte della/del relatrice/relatore o correlatrice/correlatore con attestazione circa l’opera personale della/del candidata/o nello svolgimento della tesi.

La domanda di partecipazione, corredata di tutta la documentazione, dovrà essere inviata per posta raccomandata A/R, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 30 aprile 2024.

Tutte le informazioni e il bando completo sono disponibili sul sito dell’associazione Casa della Donna di Pisa, nonché sui siti istituzionali dell’Università di Pisa, della Scuola Normale Superiore, della Scuola Superiore Sant’Anna.