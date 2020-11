SappiamoFareMeglio, il contest Lumsa: la sfida al Covid parte dagli studenti universitari

L'università Lumsa di Roma propone #SappiamoFareMeglio, una sfida partecipativa degli studenti universitari per la promozione di messaggi visivi e testuali, campagne di comunicazione e articoli giornalistici che siano migliori di quanto già fatto dalle istituzioni e veicolato attraverso i media.

L’iniziativa, è volta a coinvolgere gli studenti nello sviluppo di un’idea che sia in grado di sensibilizzare i giovani all’adozione di comportamenti corretti per la prevenzione in materia di Covid-19.

La partecipazione è aperta, sia in gruppo che in maniera autonoma, agli studenti della Lumsa e a tutti gli studenti delle altre università italiane.

Tre sono le categorie previste dal contest:

Campagna social che si concretizzi in un post Instagram o Facebook che includa testo e immagine/foto (verticale 1080x1350px oppure quadrata 1080x1080px).

Campagna d’informazione attraverso la redazione di un articolo giornalistico della lunghezza massima di 5.000 caratteri, spazi inclusi, con una immagine o foto (orizzontale 1200x630px).

Microracconto, che si concretizzi in un testo composto da un minimo di una parola e un massimo di 500 parole, ad esclusione del titolo. Per questa categoria non è necessario allegare immagini o foto.

Come partecipare

Per partecipare è necessario inviare la propria proposta via e-mail a sappiamofaremeglio@lumsa.it utilizzando l’apposito Schema di

presentazione.Le proposte possono essere inviate entro il 30 novembre 2020. Le foto e i post possono essere pubblicati dagli autori sui profili social personali taggando l’Università LUMSA e inserendo l’hashtag #sappiamofaremeglio.

I migliori progetti saranno pubblicati sui canali di comunicazione della Lumsa e riceveranno un Attestato di riconoscimento firmato dal Rettore dell’Ateneo, il Prof. Francesco Bonini.