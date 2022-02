La tripla laurea approda alla Luiss: ecco ACE, il corso per i "super manager"

La Luiss Guido Carli lancia un innovativo corso quadriennale che prende il nome di ACE, acronimo che sta per America, China & Europe, una tripla laurea in "Business Administration" che verrà riconosciuta in Italia (e in tutta Europa), negli Stati Uniti e in Cina grazie alla partnership con la George Washington University di Washington D.C. e la Renmin di Pechino.

Presentata venerdì 18 febbraio dal rettore Andrea Prencipe, dal prorettore per l'internalizzazione Raffaele Marchetti, dal presidente della Renmin University of China Liu Wei e dall'omologo americano Mark S. Wrighton. Partirà da settembre prossimo e sarà "fortemente innovativo, geograficamente itinerante e strutturato su una durata complessiva di quattro anni - fanno sapere dall'ateneo privato - darà la possibilità a studentesse e studenti di conseguire tre titoli di laurea, uno per ogni università, validi e riconosciuti negli Stati Uniti, in Cina e in Europa, e di aspirare a ricoprire incarichi di responsabilità in multinazionali ed istituzioni globali".

Gli iscritti trascorreranno, infatti, il primo anno nei loro rispettivi atenei per acquisire i fondamentali dell’economia e del management. Frequenteranno, poi, congiuntamente il II°, III° e IV° anno nelle tre capitali, partendo dalla Luiss a Roma, per spostarsi alla Renmin University a Pechino e infine negli States, alla George Washington University. I costi di iscrizione ad ACE sono in linea con i contributi universitari del proprio ateneo di provenienza per l'intera durata del percorso.