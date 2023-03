Luiss, 14esimo posto al mondo per gli studi politici e internazionali

La Luiss entra nel gotha delle migliori 15 Università a livello mondiale negli Studi Politici ed Internazionali del prestigioso QS World University Rankings by Subject 2023, che premia le migliori istituzioni dell’alta formazione per singole aree disciplinari.

L’Università intitolata a Guido Carli prosegue la sua ascesa in questa classifica, raggiungendo le prime 50 posizioni al mondo anche per l’area “Business and Management” e per l’Area “Law”, dove si posiziona rispettivamente al 46° posto (2ª in Italia) ed al 47° posto, scalando in un anno oltre 30 posizioni.

Gli importanti investimenti nella ricerca e didattica e la crescente spinta all’internazionalizzazione hanno consentito alla Luiss di consolidare la propria reputazione a livello mondiale, testimoniata dal fatto che è l’unico ateneo italiano presente nelle prime 50 posizioni in ben tre aree disciplinari.

Dal suo primo ingresso in questa prestigiosa classifica nel 2016, la Luiss ha scalato oltre 300 posizioni. Il ranking QS si basa su indicatori relativi alla reputazione accademica ed alla reputazione di laureate e laureati valutata dai principali employer.

“È con grande soddisfazione comunicare che la Luiss prosegue la sua scalata verso le prime posizioni dell’autorevole QS International Ranking. Un risultato che conferma la accelerazione del nostro Ateneo nello sviluppo e nel consolidamento delle progettualità del piano strategico, coerenti con la missione di formare leader cosmopoliti, responsabili e consapevoli”, ha dichiarato il Rettore Luiss Andrea Prencipe.

“Un corpo docente reputato a livello internazionale e composto da ricercatori senior e junior, un modello educativo innovativo che punta a stimolare studentesse e studenti con nuovi approcci all’apprendimento ed il virtuoso legame con il mondo delle imprese, delle professioni e della pubblica amministrazione, sono gli elementi che consentono alla Luiss di essere sempre più riconosciuta come università di prestigio internazionale”, ha concluso il rettore.

Il processo di internazionalizzazione dell’Ateneo prosegue attraverso accordi con oltre 315 Università partner in 64 paesi che prevedono 58 accordi tra doppia laurea e partnership strutturate, con più del 50% dei corsi in lingua inglese. Negli ultimi 3 anni c’è stato un incremento del 93% nelle immatricolazioni degli studenti Luiss con cittadinanza straniera che entrano così a far parte di un network di oltre 54mila Alumni in tutto il mondo.

Con questo risultato unico in Italia, la Luiss consolida il suo processo di internazionalizzazione nei giorni in cui sono aperte le iscrizioni al test di ingresso per i corsi di laurea Magistrale (fino al 3 aprile).