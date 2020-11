Università a distanza: Sapienza mette a disposizione 35mila sim gratuite da 100GB

L'Università La Sapienza lancia un'iniziativa a favore dei suoi studenti, per agevolare la didattica telematica. Ben 35mila Sim Card gratuite da 100 Gigabyte che gli universitari potranno richiedere se in possesso di determinati requisiti.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alle risorse co-finanziate dal Ministero dell’Università e della Ricerca finalizzate ad attuare iniziative a sostegno degli studenti, attraverso "l’acquisto da parte delle Istituzioni di appartenenza di dispositivi digitali e di quanto necessario per consentire l'accesso da remoto alle banche dati e l'accesso alle risorse bibliografiche" e/o "misure di pianificazione delle attività delle Istituzioni, anche in relazione all'avvio dell'a.a. 2020/2021, attraverso l'acquisto di dispositivi digitali e di quanto necessario per l'accesso alle piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca e alla didattica a distanza".

Chi può richiedere le sim da 100 GB

Possono richiedere la Sim tutti gli studenti che hanno un Isee fino a 26.000 euro, non iscritti al tempo parziale e che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

essere immatricolato/a per l'a.a. 2020-2021 ad un corso di laurea o laurea magistrale biennale o a ciclo unico;

essere iscritto/a fino al primo anno fuori corso per l’a.a. 2020-2021 ad un corso di laurea o laurea magistrale ex DM 270/04

essere stato/a iscritto/a in corso o ripetente per l'a.a. 2019-2020 ad un corso di laurea o laurea magistrale biennale o a ciclo unico ex DM 270/04 e sei laureando/a oppure non hai ancora rinnovato l’iscrizione per l’a.a. 2020-2021

Entro quando può essere richiesta la sim card

La Sim gratuita dal 100 GB può essere richiesta a partire dal 3 novembre 2020 ed entro il 12 dicembre 2020 e può essere ritirata dal 9 novembre 2020 ed entro il 16 dicembre 2020, prendendo appuntamento tramite l'applicativo indicato nella sezione “Come fare” sul sito ufficiale de La Sapienza.