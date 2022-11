ITS Academy Lazio Digital: nuovo presidio di istruzione tecnologica superiore a Roma

Grande entusiasmo e partecipazione per l'evento di inaugurazione ufficiale delle attività della Fondazione ITS Academy Lazio Digital che stamattina ha avviato il primo biennio dei corsi professionalizzanti gratuiti nel settore delle Tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT) a Roma.

Ad accogliere gli oltre cento studenti nella nuova sede nel quartiere Pigneto numerose personalità istituzionali e i rappresentanti delle prestigiose imprese partner dei progetti di istruzione tecnologica superiore che formeranno i professionisti più ricercati nel mercato del lavoro: Cyber Security Expert, Game Developer, Developer 4.0 e Cloud Developer.

A porgere il saluto di benvenuto il presidente della Fondazione Euclide Della Vista – anche referente nazionale della filiera ICT della rete ITS Italy – il direttore Pierpaolo Pontecorvo e il presidente del comitato tecnico scientifico, Giovanni de Baggis. A seguire gli interventi di Tiziana Catarci, direttrice DIAG - Università Sapienza Roma, Claudia Pratelli, Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro e Mauro Caliste, presidente del V Municipio, della Città Metropolitana di Roma Capitale e Carmen Favale dell’IIS Giorgi – Woolf, che con i comuni di Pomezia e Palombara Sabina e l’Ordine dei Periti Industriali sono tra i fondatori dell’ITS Academy romana insieme ad una compagine di aziende del settore.

I percorsi degli ITS Academy, infatti, sono incentrati sul modello della formazione duale, co-progettata con le imprese da cui proviene oltre il 70% dei docenti e dove si svolgono i quatto mesi di stage che assicurano, poi, il diretto inserimento nel mondo del lavoro dopo il conseguimento del diploma.

A portare la testimonianza dell'interesse del mondo dell’Impresa verso le opportunità offerte dalla realtà dell’ITS Serena Fabiani della Rainbow Academy, Lorenzo D‘Isita della DGS Spa, Marcello di Pasquale di Exprivia spa e Luigi d’Avino di Alten Italia, tra i principali player del settore ICT che – insieme a Links Management and Technology Spa, LaserRomae s.r.l., Soft Strategy Group, Centounopercento e Vigamus Academy – attraverso Lazio Digital, stanno potenziando le attività di scouting di giovani professionisti con skills tecnologiche elevate per rispondere ai bisogni di accelerazione dei processi di digitalizzazione del Paese.

Proprio sul tema del ruolo strategico del sistema ITS Academy per il rilancio della competitività del tessuto imprenditoriale nazionale è stato incentrato l’intervento di Giovanni Brugnoli, Vice Presidente di Confindustria con delega al Capitale Umano, che ha mappato le aree di massima priorità dell’agenda di sviluppo, tra cui si evidenzia il settore trasversale della sicurezza informatica. Non a caso a conoscere gli studenti del corso di Cyber Security Expert è arrivato anche Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio postale e delle Comunicazioni della Polizia di Stato, in prima linea nella lotta al cybercrime.

Dopo gli interventi degli studenti e di Sebastiano Leo, Assessore alla Formazione della Regione Puglia – invitato a testimoniare la validità del modello di eccellenza degli ITS pugliesi, best practice italiana sia per i risultati sotto il profilo occupazionale che per la crescita economica dei territori – ha concluso la sessione di speaking Claudio Di Berardino, Assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Lazio. L’assessore ha salutato i nuovi corsisti sottolineando l’impegno della Regione – che insieme al Ministero dell’Istruzione promuove e finanzia i corsi – nell’investire sempre di più negli ITS Academy come direzione obbligata per sostenere le grandi sfide del rilancio post pandemico e dell’innovazione tecnologica per offrire nuove opportunità alle nuove generazioni.

A conclusione, Di Berardino, ha ribadito la soddisfazione di vedere l’insediamento di questa vivace comunità educante, in una struttura accogliente e riqualificata, proprio nel quartiere Pigneto, la cui identità di avanguardia socio-culturale sta progressivamente facendosi conoscere anche oltre i confini della Capitale. L’appuntamento è terminato con un momento conviviale sul bel terrazzo dell'ITS terrazzo, per favorire la conoscenza tra gli studenti e gli ospiti.