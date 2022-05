Eugenio Guglielmelli nominato nuovo rettore dell'università Campus Bio-Medico

L'università Campus Bio-Medico ha un nuovo rettore. O meglio, lo avrà ufficialmente dal primo novembre 2022, quando cioè scadrà il mandato di Raffaele Calabrò. Ad essere stato nominato dal cda dell'ateneo di Trigoria è Eugenio Guglielmelli, attualmente prorettore alla ricerca.

Cinquantasette anni, laureato in ingegneria elettronica a Pisa nel 1991, Guglielmelli dal 2004 insegna alla facoltà dipartimentale di ingegneria e dal 2010 è ordinario di bioingegneria industriale. Nel 2021 il ministero dell'università e della ricerca lo ha designato come rappresentante nazionale nel comitato di programma Horizon Europe - Cluster Health e dallo scorso aprile è membro della delegazione italiana del gruppo di lavoro G7 - Science. A luglio 2021 è stato nominato direttore scientifico dell'Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus.

Robotica, macchine intelligenti e bioingegneria sono i principali campi d'interesse e ricerca per il professor Guglielmelli, con particolare riferimento al campo delle tecnologie meccatroniche e robotiche per la riabilitazione e per l'assistenza ai disabili e agli anziani, della neuro-robotica, della bionica e della biorobotica. È autore di oltre 430 pubblicazioni scientifiche apparse su riviste, libri e atti di conferenze internazionali sui temi della bioingegneria e della robotica biomedica.