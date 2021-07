CDA Università Europea di Roma: Confermate all’unanimità le cariche del Magnifico Rettore e del Prorettore Vicario

Si è concluso con voto unanime il CDA dell’Università Europea di Roma che rinnova per il prossimo triennio le cariche dei vertici istituzionali: confermati il Prof. Padre Pedro Amador Barrajòn Muñoz L.C. nel ruolo di Magnifico Rettore e il Prof. Alberto Gambino per

la carica Prorettore Vicario.

Una delibera che attesta gli straordinari risultati ottenuti da UER sotto la guida esperta del Magnifico Rettore Barrajòn che è riuscito, insieme all’eccellente lavoro svolto dal corpo docente e dallo staff tecnico-amministrativo, a imporre alti standard qualitativi sia in termini di didattica sia in termini di servizio allo studente tanto da aver conseguito una crescita anno su anno sempre a doppia cifra, arrivando a oltre 1.700 studenti iscritti ai Corsi di laurea, il doppio rispetto a 5 anni

fa.

La conferma del Prof. Alberto Gambino, Professore ordinario di Diritto Privato in UER - Presidente dell’Italian Academy of the Internet Code (IAIC) e Avvocato cassazionista civilista - come Prorettore Vicario rappresenta, di fatto, la riprova del percorso di crescita che l’Università Europea di Roma ha intrapreso negli ultimi anni in materia di nuove tecnologie, di formazione, di notorietà e competenza all’interno della comunità accademica e scientifica.