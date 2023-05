Più di duecento aziende e duemila laureati al Career Day della Luiss

Nelle giornate di lunedì 8 maggio e martedì 9 maggio 2023 si terrà il Luiss Career Day, l'evento dedicato agli studenti dell'università con il mondo Finance, Consulting, Corporate e Legal.

Tema centrale del Career Day per questa edizione esarà il Future ID e obiettivo dell'Università sarà quello di di formare i professionisti del domani, talenti pronti a confrontarsi con un mondo del lavoro in costante evoluzione, caratterizzato sempre di più da innovazione, digitalizzazione e un crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale.

L'evento vedrà coinvolti duemila laureandi e laureati della Luiss e e più di 220 aziende e studi professionali in due giornate di incontri tra domanda e offerta di lavoro. Fra le aziende partecipanti troviamo Acea; Allianz Trade; Angelini Industries; BNP Paribas; Cilia Italia - Groupe Ratp; Cisco Systems; Engineering; Eni; EY; Intesa Sanpaolo; INWIT; Leonardo; Lottomatica; Maire; Poste Italiane; Procter & Gamble; TIM; WINDTRE.

Fra i settori nel quale si registra un maggior numero di offerte, spiccano quelli dell’Amministrazione Finanza e Controllo, delle Risorse umane, del Data Science e del Marketing.

L'iniziativa vedrà fortificare il legame della Luiss con le imprese della finanza e del diritto nel quale ad oggi in numeri vede i suoi laureati ad 1 dal titolo del titolo occupati nel 96% del casi, dal 97% e 98% dai tre a cinque anni dalla laurea. Inoltre la Luiss per la prima volta è?14esima?al mondo per gli Studi Politici e Internazionali e nella?Top 50?anche per Economia/Business e Legge a cui si aggiunge quello certificato dalla classifica annuale del?Financial Times?dove la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali si colloca ai primi posti al mondo per i progressi di carriera dei suoi laureati, tra i?cento migliori programmi di Management.