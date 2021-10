Campus&Leaders&Talents: aziende e talenti tornano a incontrarsi nella Virtual Fair di Tor Vergata

Torna il consueto appuntamento con “Campus&Leaders&Talents”, il Career Day organizzato dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in collaborazione con Alet- Associazione Laureati Economia Tor Vergata, giunto alla sua XIV edizione. Mercoledì 20 ottobre aziende e talenti torneranno a incontrarsi, anche quest’anno in maniera virtuale, sulla piattaforma Easy Virtual Fair potenziata con ulteriori funzionalità, in modo da rendere l’esperienza del career day più proficua possibile per i partecipanti.

Le aziende potranno incontrare studenti, laureandi e laureati di tutte le Facoltà all’interno di uno stand virtuale ed effettuare meeting, presentazioni aziendali e video colloqui con i candidati preselezionati. Da lunedì 18 ottobre per chi si è registrato sarà possibile visitare gli stands, candidarsi alle offerte di lavoro, mettere in calendario i webinar. Le funzioni Chat e Videochat saranno attive solo il giorno 20 ottobre dalle ore 10.

Per info, registrazioni e per maggiori informazioni visita il sito ufficiale la pagina Facebook dedicata e i canali social dell’Università Roma Tor Vergata.