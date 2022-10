Alla scoperta di un'Università italiana a forte stampo internazionale

In un mondo sempre più connesso e veloce, anche la formazione necessita di un approccio innovativo e al passo con i tempi.

Sono numerose le scuole e le università che negli ultimi anni hanno infatti adottato nuovi metodi multidisciplinari, in grado di rendere non solo appetibili, ma anche funzionali ad un mercato in continua evoluzione, le loro proposte formative.

La scelta dell'università come porta sul futuro

Tra queste, si segnala sicuramente la Link, "un’università aperta, in tutti i sensi: aperta al dialogo, al confronto internazionale, alle contaminazioni e allo sviluppo delle soft skills. Ma fisicamente aperta anche e soprattutto al territorio, luogo di incontro reale, e non virtuale, di docenti, studenti, ricercatori e di tutti i cittadini”.

Con queste parole il rettore dell’Università degli Studi Link, Carlo Alberto Giusti, ha dato ufficialmente avvio all’anno accademico 2022-23, in una cerimonia che ha visto anche gli interventi di Franco Frattini, presidente del Consiglio di Stato e programme leader del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, e del generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri, che ha svolto una lectio magistralis sul ruolo della difesa europea.

L'Università degli Studi Link

L’Università degli Studi Link, con i suoi corsi di laurea che spaziano dalle discipline economiche a quelle legate a diritto, politica internazionale, diplomazia e difesa, ma anche alla comunicazione, alle nuove tecnologie e al Dams, propone un progetto educativo multidisciplinare in grado di accrescere la cultura e le competenze degli studenti, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide del mondo del lavoro. E operando in stretta connessione con importanti atenei internazionali.

“Nelle scorse settimane - spiega Giusti - abbiamo siglato un accordo di collaborazione con la prestigiosa St. John's University di New York per promuovere attività di carattere accademico, educativo e culturale con lo scambio di docenti, personale e studenti e l’avvio di progetti di ricerca congiunti. E con la School of Law della Boston University abbiamo avviato l’iter per un analogo accordo. Queste iniziative si innestano in un percorso di collaborazione internazionale intrapreso da tempo, grazie al quale abbiamo accolto oltre 200 studenti stranieri, in gran parte statunitensi, che alternano la loro giornata tra corsi, studio e pratica sportiva ad alto livello”.

Le due sedi

La Link, che ha come sede principale un magnifico complesso storico immerso in una grande area verde al centro di Roma e una seconda sede a Napoli, ha consolidato negli anni un network con aziende, enti e associazioni in grado di promuovere l’occupabilità dei propri studenti allineando le attività e i percorsi di studio con i fabbisogni espressi dalle aziende, dal terzo settore e dalla pubblica amministrazione.

E nello stesso tempo ha rafforzato il legame con tutto il sistema universitario italiano. Al punto che l’ateneo ospiterà il primo Festival Nazionale delle Università.

Il Primo Festival Nazionale delle Università

“Il festival si svolgerà qui dal 10 al 12 novembre”, conferma il rettore "e nasce con l’obiettivo di promuovere un confronto tra tutti gli atenei italiani sulle tematiche più rilevanti per i giovani e per le generazioni che si preparano a entrare nel mondo del lavoro. In questa prima occasione il filo conduttore sarà lo sviluppo della cultura digitale, tema quanto mai attuale. Si tratta di un’iniziativa che vuole riempire uno spazio ancora vuoto e dedicare, di concerto con la Crui, un momento di confronto tra tutte le università coinvolgendo istituzioni, dirigenti, docenti e studenti”.