Trasporto scolastico, al via iscrizioni online per l'anno scolastico 2021-2022

Al via le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico che, per l'anno scolastico 2021-2022, avverranno esclusivamente in modalità online per gli alunni normodotati e per gli alunni con disabilità.

Sarà possibile richiedere il servizio nel periodo compreso dal 6 aprile al 17 maggio 2021.

Come stabilito dal Regolamento sul Servizio di Trasporto Riservato Scolastico, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 44/2017 e successiva Deliberazione d’integrazione n.3/2019, possono accedere al servizio gli alunni iscritti alle scuole pubbliche capitoline-statali dell’infanzia, scuole pubbliche statali primarie, secondarie di I grado, e di II grado (solo per gli alunni disabili).

Come iscriversi al trasporto scolastico

La domanda può essere presentata da uno dei due genitori o esercente responsabilità genitoriale o affidatario dell’alunno.

Per eseguire le iscrizioni online è necessario essere identificati al Portale di Roma Capitale. Per ottenere informazioni sull'accesso al portale si rimanda alle indicazioni contenute nell' Area Riservata.

L’applicazione online consente di inserire, in modalità guidata, la domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico: si potrà accedere dal percorso “Home Page - Roma Capitale - Servizi - Scuola - Trasporto scolastico - Servizi online".

Dopo aver inoltrato la domanda di iscrizione online, sarà cura del richiedente monitorarne lo stato di lavorazione utilizzando l’applicazione online. Conclusa la fase di iscrizione, infatti, il richiedente potrà verificare, sempre online, l’avvenuto accoglimento dell’istanza.

In caso di non accoglimento della domanda, il richiedente potrà visualizzare tramite l’applicazione online, una comunicazione che indica i motivi del rigetto dell’istanza, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici Trasporto dei Municipi di residenza i cui recapiti telefonici sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali e all’URP del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici all'email urpscuola@comune.roma.it. Le informazioni complete riguardanti la procedura di iscrizione possono essere visualizzate all'interno del Bando Trasporto Riservato Scolastico a.s. 2021-2022.