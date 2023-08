Torna il Banco dei Desideri: quaderni e penne in regalo a bambini in difficoltà

Sabato 9 e domenica 10 settembre a Roma, torna la quinta edizione del Banco dei Desideri, l'evento promosso da Mission Bambini in collaborazione con Feltrinelli Liberire.

L'iniziativa consiste nella donazione in una delle 13 librerie Feltrinelli di libri, penne e quaderni e altri prodotti di cartoleria e giochi educativi selezionati dai librai Feltrinelli, per gli studenti dai 3 ai 14 anni che vivono in condizioni di difficoltà socio-economica delle periferie. Questi gli indirizzi delle librerie Feltrinelli della Capitale che hanno aderito:

Feltrinelli Sviluppo Retail in Via Alberto Lionello, 201;

La Feltrinelli Libri e Musica in Viale Libia, 186;

Feltrinelli Sviluppo Retail in Viale Eritrea, 72;

La Feltrinelli Point in Viale XXI Aprile, 87;

La Feltrinelli Librerie in Via Vittorio Emanuele Orlando, 78;

La Feltrinelli Libri e Musica in Largo di Torre Argentina, 7;

La Feltrinelli Libri e Musica in Viale Giulio Cesare, 88;

La Feltrinelli Libri e Musica in Via Appia Nuova, 427;

La Feltrinelli Libri e Musica in Viale Guglielmo Marconi, 176;

Feltrinelli Sviluppo Retail Viale Palmiro Togliatti, 2;

La Feltrinelli Maximo Shopping Center in Via Laurentina;

Feltrinelli Sviluppo Retail in Viale dell'Oceano Pacifico, 83;

Red Feltrinelli in Via della Pace (Valmontone).

I prodotti donati attraverso il Banco dei Desideri saranno raccolti e distribuiti da Mission Bambini a una selezione di scuole primarie e secondarie di primo grado e centri per l’infanzia. Nelle quattro edizioni del Banco dei Desideri sono stati raccolti oltre 40mila prodotti scolastici per un valore complessivo di circa 160mila euro.

Sara Modena, Direttrice Generale di Mission Bambini dichiara: “Con settembre torna l’appuntamento con il Banco dei Desideri che ci vede impegnati in tutta Italia per garantire a tanti studenti l’opportunità di tornare sui banchi di scuola con tutto ciò che serve per affrontare il nuovo anno scolastico, con le stesse opportunità degli altri compagni” .

