Scuola ai tempi del Covid: open day online per iscrizioni 2021-2022

Per molti genitori di Roma è tempo di pensare alle iscrizioni scolastiche dei loro figli. Per tutti i bambini e ragazzi che, nell'anno scolastico 2021-2022, passeranno ad un nuovo "grado", infatti, si avvicinano le scadenze.

Iscrizioni scolastiche: le scadenze

Come indicato dal Miur, le iscrizioni andranno fatte dal 4 al 25 gennaio 2021 e saranno online per primaria e secondarie di primo e secondo grado. E se lo scorso anno di questi tempi, già diversi istituti avevano aperto le loro porte per mostrare l'offerta della propria scuola alle mamme e ai papà, quest'anno l'open day si farà online.

Tantissime le scuole delle varie zone di Roma ad aver informato i genitori su come poter accedere all'open day in streaming. Saranno utilizzate diverse piattaforme e i genitori - previa registrazione - potranno accedervi cliccando sull'apposito link.

Dopo la Dad, i colloqui via web ecco, dunque, un'altra novità tecnologica di questo strano anno scolastico che, seppur a distanza, cercherà di orientare le famiglie nella scelta delle scuole.

Gli open day online sono già iniziati e proseguiranno nei giorni che precedono la chiusura dei plessi per le vacanze natalizie.