La differenza tra DAD e DDI: come funziona la scuola ai tempi del Covid

Il Covid ha cambiato il modo di fare scuola e la diffusione di Omicron ha riportato molte classi a svolgere la DAD. La didattica a distanza ormai diventata familiare nei plessi scolastici, anche della Capitale, è ripresa in molte classi dopo le festività natalizie e con essa anche la DDI.

Ma che differenza c'è tra le due? Quando si applica una e quando l'altra?

Cos'è la DAD

La DAD (Didattica a distanza) si applica quando in una classe ci sono due o più casi positivi e, secondo le nuove disposizioni, è prevista la quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo. Durante il periodo di quarantena le attività didattiche si svolgono online attraverso le piattaforme digitali messe a disposizione dalla scuola (Google Meet o simili). La maestra da scuola o da casa spiega agli alunni collegati dalla propria abitazione, ognuno con il proprio dispositivo.

Cos'è la DDI

La DDI (didattica digitale integrata), invece, si svolge quando uno o più alunni sono a casa per quarantena o isolamento, mentre il resto della classe si trova in presenza. In degli orari prestabiliti (a seconda del grado scolastico) gli studenti che si trovano a casa si collegano e svolgono la lezione in contemporanea con i compagni.