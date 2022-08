Ma non è tutto! Con Amazon Prime Student è possibile usufruire di una serie di sconti come:

Solo per gli studenti universitari è possibile iscriversi a Prime Student, l’abbonamento che assicura tutti i benefici di Amazon Prime ma ad un prezzo super conveniente. Gli studenti non solo avranno a disposizione un periodo di prova di 90 giorni senza costi aggiuntivi, ma l’abbonamento annuale sarà solo di 18,00 euro

Per risparmiare e averli nuovi senza stress, Amazon mette a disposizione un servizio online che con pochi click fa arrivare comodamente a casa tutti i libri di cui hai bisogno senza rischiare di dimenticare qualche titolo e approfittando anche di uno sconto.

Quando si torna a scuola, oltre a zaini, astucci e diari, la prima cosa a cui pensare è l’acquisto dei libri di testo. Comprarli, ogni anno, comporta una spesa ingente per le famiglie che può arrivare fino a 500 euro, soprattutto per i libri delle scuole superiori.

Amazon permette di ordinare tutti i libri per la scuola superiore con pochi e semplici click

Come ordinare i libri per le scuole superiori e averli a casa in 24 ore