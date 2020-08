Come ordinare libri scolastici a Roma e averli a casa in 24 ore

Nonostante siano ancora tante le incognite che riguardano il prossimo anno scolastico, a causa dell'emergenza Covid-19, è tempo di iniziare a pensare ai libri di testo.

Come sappiamo comprarli nuovi ogni anno comporta una spesa ingente per le famiglie che può arrivare fino a 500 euro, soprattutto per i libri delle scuole superiori. Per risparmiare e avere libri nuovi senza stress, Amazon mette a disposizione un servizio online che con pochi click fa arrivare comodamente a casa tutti i libri di cui avete bisogno senza rischiare di dimenticare qualche titolo e approfittando anche di uno sconto.

Dove comprare libri scolastici a Roma

Sono diversi i punti di riferimento a Roma per chi è alla ricerca di libri scolastici, nuovi o usati. Ci si può rivolgere direttamente in libreria, non in una qualunque, però, ma in quelle specializzate nella vendita di testi per la scuola (dalle elementari alle superiori). In alternativa ci si può rivolgere agli storici mercati di libri usati che da anni e anni sono un'istituzione assoluta nella Capitale. Un po' caotici ma dove si risparmia trovando anche testi in buone condizioni.

Acquistare libri scolastici a Roma: le librerie

Di seguito un elenco di librerie dove acquistare (e spesso anche vendere) libri scolastici nuovi e usati a Roma:

Di seguito i più famosi mercatini dei libri usati della Capitale:

Mercatino di Garbatella

Mercatino di Talenti

Mercatino di Colli Albani

Mercatino di Lungotevere Oberdan

Per ordinare libri scolastici e riceverli scontati a casa, clicca qui

Clicca qui per ordinare velocemente i libri scolastici per: