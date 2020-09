Casina di Raffaello, al via il servizio di doposcuola per alunni d’infanzia e primaria

Per venire incontro alle nuove esigenze di famiglie e bambini, ora che le scuole hanno riaperto, Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, organizza nella sua sede in Villa Borghese dal 29 settembre un servizio di doposcuola per accogliere i bambini della scuola dell’infanzia e quelli della scuola primaria.

Il servizio è attivo ogni martedì e giovedì pomeriggio, con prenotazione obbligatoria al contact center 060608 fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il costo è di € 14 a bambino o di € 7 qualora si opti per una sola fascia oraria.

Come funziona il servizio di doposcuola

Il doposcuola è organizzato per 3 gruppi, scaglionati di 15 minuti in ingresso e in uscita e divisi per fasce d’età: un gruppo per un massimo di 5 bambini dai 4 ai 5 anni, un gruppo per un massimo di 7 bambini delle classi prima e seconda della scuola primaria e un gruppo per massimo di 7 bambini delle classi terza, quarta e quinta primaria.

Il servizio per ciascun gruppo prevede due momenti distinti: le famiglie possono prenotare un posto per i propri figli per un solo turno o entrambi in base alle proprie esigenze.

Il doposcuola rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia è diviso in due momenti durante i quali il tempo è scansionato tra momenti di gioco libero e di movimento, quando possibile anche all’aperto, la merenda e momenti di attività di lettura e di laboratorio. Per la scuola primaria, invece, la prima parte del pomeriggio è dedicata allo svolgimento dei compiti e alla merenda; la seconda parte prevede momenti di gioco, lettura e attività laboratoriali.

Il servizio è organizzato nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19. Previsti specifici percorsi per l'ingresso e per l'uscita, il "triage" di accoglienza e il distanziamento interpersonale.

Il triage sarà effettuato al momento dell’ingresso in struttura. Ai bambini, per i quali dai 6 anni in su è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica, verrà misurata la temperatura con il termoscanner e igienizzate le mani con il gel. Gli adulti accompagnatori devono garantire sullo stato di salute dei bambini. L’ingresso e l’uscita dei bambini dalla struttura avverranno in maniera scaglionata per evitare assembramenti. Gli spazi interni, le superfici e i materiali usati durante i laboratori verranno sanificati quotidianamente.

Orari doposcuola dal 29 settembre al 29 ottobre

Martedì e giovedì pomeriggio

Bambini dalla I alla II primaria: ore 15.00 – 18.00

15.00 - 16.30 compiti e merenda

16.30 - 18.00 laboratorio

Bambini nati nel 2015 e 2016: ore 15.15 – 18.15

15.15 - 16.45 gioco e merenda

16.45 - 18.15 laboratorio

Bambini dalla III alla V primaria: ore 15.30 – 18.30

15.30 - 17.00 compiti e merenda

17.00 - 18.30 laboratorio

Orari doposcuola dal 3 novembre

Martedì e giovedì pomeriggio

Bambini dalla I alla II primaria: ore 15.30 – 17.30

15.30 - 16.30 compiti e merenda

16.30 - 17.30 laboratorio

Bambini nati nel 2015 e 2016: ore 15.45 – 17.45

15.45 - 16.45 gioco e merenda

16.45 - 17.45 laboratorio

Bambini dalla III alla V primaria: ore 16.00 – 18.00

16.00 - 17.00 compiti e merenda

17.00 - 18.00 laboratorio