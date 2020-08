Buoni libro: l'agevolazione del comune di Roma per l'anno scolastico 2020/2021

A partire dal prossimo 18 agosto e fino al 1 dicembre 2020 si potrà presentare la domanda per ottenere i buoni libro per la gratuità totale o parziale dei libri di testo. A mettere a disposizione i fondi il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici che in questi giorni ha pubblicato l'avviso.

L’iniziativa è rivolta agli alunni e studenti delle scuole secondarie di I e II grado statali e private paritarie, residenti nel territorio di Roma Capitale e appartenenti a nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore ad euro 15.493,71.

Il buono potrà essere utilizzato, entro e non oltre il 21 dicembre 2019



Il buono libro verrà emesso in formato PDF all'interno della propria area riservata, dopo la verifica della residenza anagrafica dei beneficiari e l'acquisizione dei dati relativi all'ISEE da parte del Dipartimento mediante consultazione diretta dei sistemi informativi INPS. I richiedenti sono comunque tenuti a controllare periodicamente il buon fine del processo collegandosi periodicamente alla propria area riservata (www.comune.roma.it 3 Servizi 3 Scuola 3 Diritto allo studio 3 Servizi Online 3 Domanda buono libro digitale).

Roma Capitale rilascerà al richiedente - sempre all'interno della propria area riservata - il buono libro, di importo unitario differenziato in base al grado ed all'ordine della classe frequentata, che potrà essere utilizzato, entro e non oltre il 21 dicembre 2020 per l'acquisto di libri di testo presso le librerie convenzionate con Roma Capitale il cui elenco è disponibile sul sito www.comune.roma.it - Scuola - Diritto allo studio.