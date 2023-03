Prende il via il percorso formativo “Prendere il vento. Leadership nel mare del cambiamento”

E’ partito dall’Università Foro Italico di Roma, lo scorso giovedì 23 Febbraio, “Prendere il Vento” il percorso formativo per Dirigenti e Direttori Generali delle Università organizzato da CODAU, l’Ente che rappresenta i Direttori Generali di tutte le Università italiane, e CODIGER, Conferenza permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca Italiani.

Il percorso vuole stimolare le competenze trasversali dei dirigenti, rafforzando i loro skill, affinché affrontino le sfide future con una rinnovata sensibilità manageriale che permetta di migliorare la loro performance e quella delle loro organizzazioni.

Hanno partecipato 30 manager in rappresentanza di 29 organizzazioni universitarie e di ricerca che si sono confrontati e hanno potuto incontrare personalità del mondo dell’economia e delle professioni, tra cui il Presidente di Accenture Italia, Fabio Benasso, il Presidente di Tim, Salvatore Rossi, il Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo, il Presidente del Cineca, Francesco Ubertini, e la Direttrice della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei.

E’ stato affrontato, in particolare, il tema dello sviluppo manageriale in relazione alla trasformazione digitale, intesa come driver del cambiamento, che sempre più richiede attenzione anche a nuove e crescenti problematiche legate alla cybersecurity oltre che alla gestione dei big data.

Per i partecipanti è stato previsto anche un momento esperienziale, la navigazione su imbarcazioni a chiglia Tom28, accompagnati da formatori e skipper, organizzata a Marina di Ravenna, dove gli aspetti teorici si sono tradotti in vissuto; le relazioni e gli skill individuali sono stati applicati attraverso un’esperienza nuova e complessa, al di fuori della zona di comfort.

Alberto Scuttari, Presidente del CODAU e Moreno Tivan, Segretario generale Codiger, hanno affermato: “questa iniziativa contribuisce a cementare la vita delle nostre associazioni, attraverso il dialogo e a volontà di mettere in campo sinergie ed idee positive per aiutare la crescita professionale del management dell’università e della ricerca, in un momento storico cruciale per realizzare compiutamente la modernizzazione del Paese”.

Il percorso proseguirà durante l’anno con tappe alla Scuola Normale di Pisa, al Politecnico di Torino e all’Università Federico II di Napoli.