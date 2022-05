Lazio Digital: a Roma il nuovo ITS Academy che forma i professionisti più ricercati nel settore ICT

Per ampliare le opportunità di formazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), comparto fondamentale per lo sviluppo economico del territorio, la Regione Lazio ha avviato la costituzione di nuove Fondazioni ITS, strategiche per l’innovazione tecnologica delle imprese e il potenziamento dell’occupazione qualificata.

L’ITS Academy Lazio Digital, costituitosi l’11 maggio 2022, - si legge in una nota - è tra queste nuove realtà che, intercettando i fabbisogni reali delle aziende, intervengono nelle politiche di progresso, internazionalizzazione e digitalizzazione, rispondendo alla crescente domanda del tessuto imprenditoriale di professionisti con elevate competenze in ambito informatico e nelle nuove strategie di Industria 4.0.

La nuova Fondazione partecipata, infatti, rientra nel sistema nazionale dell’istruzione terziaria professionalizzante, post-diploma a ciclo breve – promossa dal Miur e dalle Regioni – sui cui sta puntando l’azione di governo per l’accelerazione dei processi di “Digital transformation”, necessari a sostenere gli obiettivi del piano “Transizione 4.0”, per uno sviluppo sostenibile e una maggiore competitività del Paese negli scenari globali.

Una mission condivisa dai fondatori dell’ITS Academy Lazio Digital, progetto nato da una partnership d’eccellenza che raggruppa la Citta Metropolitana di Roma Capitale, l’Università La Sapienza – rappresentata all’atto di firma dalla Rettrice, Antonella Polimeni, l’IIS Giorgi – Woolf, i comuni di Pomezia e Palombara Sabina – rappresentati dai sindaci - l’Ordine dei Periti Industriali e numerose aziende del settore Formazione e ICT: Jobconsult, Orienta Academy, Algoritmo, Mediafarm, Euclide e Stupendo. Durante la seduta di costituzione della nuova Fondazione era, inoltre, presente l’assessore regionale al Lavoro e Formazione, Claudio Di Berardino, per incontrare i soci fondatori già a lavoro nel mettere a sistema i mondi della Ricerca, dell’Istruzione e delle Imprese, la cui collaborazione nei percorsi di specializzazione in avvio per il biennio 2022-24 - tra cui quello del corso per sviluppatori software Developer 4.0 .

La partecipazione delle imprese, nello specifico, si traduce nell’individuazione dei profili professionale, nella co-progettazione dei programmi didattici, nella accoglienza degli studenti per il periodo di stage e nella partecipazione di figure aziendali come docenti, nella misura di oltre il 70%. Tra le aziende partner anche big dei servizi IT come Exprivia Spa, DGS spa, Laser Romae- innovation company, Links Management and Technology Spa.

Proprio la stretta connessione con il tessuto produttivo, infatti, è la chiave del successo del modello della formazione duale proposta in Italia dagli ITS, che assicura oltre il 90% di occupazione entro un anno dal conseguimento del diploma. Perché le Fondazioni ITS Academy riescono a cogliere in maniera flessibile il rapido rinnovarsi del mercato del lavoro ICT, permettendo di immettere nel sistema nuovi professionisti dopo solo 15 mesi di formazione pratica e laboratoriale.

L’ITS Academy Lazio Digital avvierà i primi corsi presso la sede di Roma in Via Filippo Luigi de Magistris, 13, dopo l’estate, ma il gruppo di lavoro è già impegnato nella predisposizione dei laboratori tecnologici d’avanguardia e nella definizione dei percorsi formativi studiati per assicurare l’acquisizione di quelle competenze più ricercate in ambito informatico e hi-tech, dove si registra maggiormente il problema del “mismatch”, il divario tra offerta di lavoro e reperimento di profili professionali adeguati.

A guidare il team della Fondazione come presidente ci sarà l’imprenditore Euclide Della Vista – attualmente referente dell’area ICT della Rete ITS Italy – come direttore Pierpaolo Pontecorvo, con una lunga esperienza nel campo dell’alta formazione. Componenti del CdA: Elena Tropea, dirigente scolastico dell’Istituto promotore l’IIS Giorgi-Wolf, Giuseppe Biazzo, vicepresidente Unindustria Lazio, Stefano Carta dirigente della Città Metropolitana di Roma e Valentina Scala, direttore dell’ITS Apulia Digital Maker la Fondazione d’eccellenza della filiera ICT pugliese e centro di trasferimento tecnologico riconosciuto dal MISE, che metterà a disposizione il suo know how per l’avvio e gestione delle attività formative.

A Giovanni De Baggis, presidente dell'Ordine dei Periti Industriali di Roma e della Federazione degli Ordini dei Periti Industriali del Lazio, invece, affidata la presidenza del comitato tecnico Scientifico.

Sul portale www.laziodigital.it sono già disponibili le informazioni e aperte le pre-iscrizioni, attualmente da intendersi come manifestazioni di volontà preliminari alla regolarizzazione delle iscrizioni.