Inaugurazione per l’ITS Academy Lazio Digital

La Fondazione ITS Academy Lazio Digital per l’inizio ufficiale dei corsi professionalizzanti nel settore delle Tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT) ha organizzato un incontro-evento Mercoledì 9 novembre 2022, alle ore 10.00, nella sede di Via Filippo Luigi de Magistris, 13, nel cuore del vivace quartiere Pigneto di Roma.

Ad accogliere le autorità presenti, tra cui Claudio di Berardino, Assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio – che insieme al Ministero dell’Istruzione promuove i progetti formativi dell’ITS Academy - ci saranno il team dell’istituto, gli studenti e i rappresentanti delle prestigiose aziende partner degli innovativi corsi gratuiti in Cyber Security Expert, Game Developer, Developer 4.0 e Cloud Developer, che inaugurano il primo biennio accademico di questa realtà dell’Istruzione Tecnologica Superiore del sistema laziale, nata lo scorso maggio.

La Fondazione è costituita da una compagine di società operanti nel settore dell’alta formazione e dell’ICT e soggetti istituzionali - tra cui la Città Metropolitana di Roma Capitale, l’Università La Sapienza, l’IIS Giorgi – Woolf, i comuni di Pomezia e Palombara Sabina e l’Ordine dei Periti Industriali - i cui referenti saranno presenti in occasione dell’appuntamento per incontrare le studentesse e gli studenti che hanno superato le prove di ammissione e si apprestano ad iniziare con entusiasmo questa esperienza che permetterà di acquisire le competenze più ricercate nel settore delle nuove tecnologie digitali.

L’evento, infatti, è stato ideato per dare un positivo impulso alla partenza delle attività didattiche destinate agli oltre cento corsisti che seguiranno i quattro percorsi basati sul modello del “Learning By Doing”, caratterizzati da una didattica pratica ed esperienziale e dalla partecipazione diretta delle aziende partners, da cui proviene il 70% dei docenti e dove si svolgono i 4 mesi di stage. Si tratta, inoltre, di aziende di altissimo profilo: per i corsi di programmazione informatica ci sono, infatti, Exprivia Spa, DGS Spa, Links Management and Technology Spa, LaserRomae s.r.l., Gruppo Soft strategy e Alten Italia mentre realtà del calibro di Rainbow Academy e Vigamus Academy, Centounopercento, partecipano al percorso di Game developer.

La mattina del 9 novembre, quindi, sarà soprattutto un momento di conoscenza tra le varie parti che formano la nuova comunità educante, il mondo dell’impresa e il contesto istituzionale di riferimento per generare un ecosistema inclusivo e dinamico, finalizzato alla socializzazione e alla creazione di sinergie umane, oltre che professionali.

Non a caso l’evento si concluderà con un momento conviviale di musica, food & drink, sull’ampio terrazzo, affacciato su uno degli scorci più suggestivi del quartiere degli artisti della Capitale. Infatti, la Fondazione ha tradotto l’impronta unica che pervade l'atmosfera d’integrazione sociale e culturale del Pigneto, attraverso una riqualificazione attenta degli spazi della sede. Non solo aule, uffici e laboratori d’avanguardia, ma anche spazi di condivisione e networking, per favorire lo scambio di idee, progetti e l’osmosi tra il nascente ecosistema d’innovazione e la comunità di riferimento.