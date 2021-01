"Un educatore quasi perfetto", secondo incontro del percorso gratis per insegnanti, operatori e famiglie

Sabato 16 gennaio alle 10.30, in rete su MS Teams, è in programma il secondo appuntamento della serie "Un educatore quasi perfetto", il corso-percorso gratuito per insegnanti.

Un incontro sul tema La sindrome del piccolo imperatore: dinamiche emotivo-affettive nella relazione educativa.

Un nuovo appuntamento di quello che è stato sinteticamente soprannominato “per-corso”dall’assessora municipale Elena De Santis, Scuola-Cultura-Giovani. Un corso voluto e organizzato dalla Comunità Educante Diffusa del Municipio VII, in collaborazione con scuole del territorio e gruppi di esperti. Tema generale, l’età della crescita e i relativi problemi sul versante psicologico e didattico.

Gli incontri organizzati dalla Comunità Educante Diffusa del VII Municipio

In calendario ci sono cinque incontri – gratuiti– di due ore ciascuno, sempre il sabato dalle 10.30 alle 12.30, sempre in modalità FAD (Formazione A Distanza) su piattaforma Teams e sempre di forte e concreto interesse per chiunque affronti – per mestiere o ruolo familiare – il compito di educare bambini e adolescenti.