Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale, come iscriversi

Le Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale presentano l'anno formativo 2022/2023. Dal 24 maggio sarà possibile accedere alle iscrizioni per i corsi Base. Dal 6 settembre partiranno invece le iscrizioni per i corsi Avanzati e di Perfezionamento.

Il meccanismo prevede una preiscrizione on line a cui seguirà, in caso di accettazione, una e-mail di conferma con tutte le indicazioni per perfezionare l'iscrizione al corso prescelto. E' possibile una sola preiscrizione a persona.

L’elenco dei corsi per l’anno 2022/2023, ed i relativi programmi, sono consultabili on line (Scuola Arti Ornamentali, Scuola Ettore Rolli, Scuola Nicola Zabaglia, Scuola Scienza e Tecnica). I corsi si svolgono dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le 15 e le 21.

Chi su può iscrivere ai corsi

Possono iscriversi tutti coloro che abbiano superato l'età della scuola dell'obbligo. Non è previsto limite d’età. Per gli stranieri è richiesto il permesso di soggiorno in corso di validità.

Possono iscriversi ai corsi base: tutti coloro che sono interessati; titoli di studio eventualmente considerati preferenziali o necessari sono indicati nelle singole schede corso; per il solo corso di restauro del dipinto è prevista una prova attitudinale.

Nei primi dieci giorni di apertura, l’iscrizione ai corsi base o di livello unico è riservata a quanti non abbiano mai frequentato alcun corso presso le Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale. Questa finestra temporale è pensata per consentire a quanti non abbiano mai avuto l’opportunità di frequentare i corsi delle scuole d’Arte e dei Mestieri di accedervi prima che i posti si esauriscano. Dopo questa prima fase, viene consentita l’iscrizione ai corsi base o di livello unico, anche a chi ha già frequentato altri corsi presso le scuole d’Arte e dei Mestieri in anni precedenti.

Ai corsi di livello avanzato e perfezionamento possono iscriversi unicamente gli allievi provenienti dai corsi base delle Scuole d’Arte e dei Mestieri che risultino ammessi, purché in regola con i pagamenti dell’anno precedente, oppure, in caso di posti residui, a quanti abbiano competenze adeguate verificate tramite un colloquio con l’insegnante. Le iscrizioni ai corsi di livello avanzato e perfezionamento possono avvenire, quindi, solo dopo la pubblicazione degli scrutini di fine anno.

La preiscrizione si effettua online tramite i link pubblicati in fondo alla pagina, che saranno disponibili dalla data di apertura delle iscrizioni

Per tutti i dettagli, i requisiti, l'elenco dei corsi e relative quote si invita alla consultazione della pagina ufficiale a questo link.