A Roma, la prima Accademia di Arti Culinarie Green e Sostenibile in Italia

L’Accademia di Alta formazione e Specializzazione professionale, Italian Chef Academy, nata dall'idea di un gruppo di chef e qualificati esperti del settore (sia italiani che internazionali) con l'intento di formare professionisti che possano avere l'opportunita? di inserirsi con soddisfazione nel mondo del lavoro, negli ultimi anni si e? fortemente prodigata per la sostenibilita? ambientale e l’importanza di uno stile di vita Green: due facce della stessa medaglia, caratterizzate da aspetti strettamente legati tra loro.

Un trend in ascesa che finalmente ha trovato una strada fertile anche nel mondo della cucina, dell'alta cucina e della formazione. Partendo dalla sua location immersa nel verde di Villa Blumenstihl, dotata di un orto naturale nutrito con compost “domestico” prodotto in sede ed oltre 300 piante di erbe aromatiche, Italian Chef Academy si posiziona come la scuola di cucina e pasticceria di riferimento in Italia per rappresentare nuovi approcci di sostenibilita? ed etica green. L’importanza dell’educazione, come fattore essenziale per incrementare la sensibilita? circa la sostenibilita? nel settore alimentare, e? diventata una priorita? per tutti.

Foto @Italian Chef Academy

Il programma formativo

Per garantire ai propri studenti la possibilita? di diventare veri professionisti nel settore, la scuola ha studiato programmi di alto livello realizzati con gli insegnanti piu? autorevoli grazie ai quali puo? offrire una formazione integrata e completa che insegni loro non soltanto la semplice esecuzione di un piatto, ma anche a comprenderlo: conoscere la provenienza degli alimenti, la loro composizione chimica, l’importanza delle materie prime di qualita? e dell'aspetto salutistico delle stesse, la giusta percezione del gusto del cibo, le tecniche piu? evolute e la sapienza delle tradizioni. I percorsi formativi includono stage italiani ed internazionali in ristoranti e hotel di lusso inserite nelle migliori guide.

L’Accademia si impegna quotidianamente nel formare futuri chef piu? responsabili e consapevoli: per il progetto formativo Italian Chef Academy ha selezionato professionisti del settore enogastronomico italiano ed internazionale, affidando loro la guida delle varie attivita? didattiche comprensive, ovviamente, dell’insegnamento e soprattutto della sensibilizzazione al riutilizzo degli scarti alimentari, al rispetto dell’ambiente, ai rapporti di fornitura con filiera corta, alla lotta contro lo spreco alimentare fino ad arrivare alla corretta gestione dei rifiuti, l'importanza dell'impatto energetico ed infine, ma non ultima, l'etica lavorativa.

Foto @Italian Chef Academy

“Con oltre 7000 chef e pasticceri formati negli anni (di cui il 15% proviene dal mondo e svolge il corso con traduzione simultanea) un’importante percentuale viene assunta da grandi aziende o realta? ristorative di rilievo” conferma la direttrice Galdi, che aggiunge “viste le grandi difficolta? generate nell'ultimo periodo da un evento inaspettato quale la pandemia mondiale, Italian Chef Academy ha posto in essere un "Bonus Ripartenza" del valore di € 1.000 dedicato a coloro che si trovano in condizioni di difficolta? e disagio lavorativo ed economico”.