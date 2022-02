Imboschiamoci a teatro: laboratorio teatrale gratuito per bambini e ragazzi

“Alberi in Rete” progetto di riforestazione urbana partecipata, vincitore del bando VitaminaG nell’ambito del programma GenerAzioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento per la Gioventù, presenta “Imboschiamoci a Teatro” Laboratorio di teatro gratuito a cura di Gianmarco Crò e Domizia D’Amico, che si terrà nella Tenuta della La Mistica nel Municipio V.

L’avventura teatrale può diventare un momento fondamentale per la formazione dei più piccoli. "Infatti", spiegano gli organizzatori, "contribuisce a stimolare la fantasia e la creatività, entrambe fondamentali per lo sviluppo della personalità. In questo percorso teatrale, tratteremo anche il tema della diversità, per far sviluppare ai ragazzi la loro empatia verso le tematiche dell’ambiente e per una migliore percezione del loro corpo nello spazio".

L’obiettivo finale è quello di produrre un corto teatrale come chiusura di un ciclo di sei incontri dove i ragazzi potranno toccare con mano l’esperienza teatrale partendo dal gioco fino ad arrivare alla messa in scena di un qualcosa creato da loro stessi guidati dai due formatori.

“Imboschiamoci a Teatro” avrà inizio il secondo weekend del mese di marzo con data di spettacolo la domenica del 8 Maggio. Per poter partecipare basterà candidarsi inviando una mail inserendo i dati personali (nome, cognome, età, scuola) all’indirizzo e-mail retakeandyou@gmail.com allegando la foto dell’albero dei tuoi sogni, disegno realizzato da te! Potranno partecipare ragazzi dalle età comprese tra i 9 e i 14 anni.

“Alberi in Rete” prevede la realizzazione di un bosco urbano nel V Municipio del Comune di Roma, in località La Mistica. "Oltre all’aspetto ambientale, sociale e culturale, il nostro progetto “Alberi in Rete” si basa anche sull’aspetto educativo. Il modello di collaborazione che proponiamo presenta un consapevole legame stretto con il territorio, che permette di rafforzare sia la relazione con le comunità locali sia la costruzione di un network e un sistema di partnership con gli enti locali coinvolti. Come? Impostando progetti sulla base delle priorità e delle esigenze che emergono dai territori, facilitando la comunicazione e comprensione degli obiettivi e dei risultati anche nei confronti della cittadinanza. Ma anche generando sul territorio benefici ambientali, sociali, educativi ed economici".