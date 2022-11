I progressi nella ricerca per un futuro migliore: al via la terza edizione di Fattore J

Nella mattinata di lunedì 28 novembre è stata presentata all’Accademia dei Lincei la terza edizione di "Fattore J - più fiducia, più salute, più futuro", l'iniziativa è promossa da Fondazione Mondo Digitale e Janssen Italia, l’azienda farmaceutica di Johnson & Johnson.

L'evento è pensato per ondividere con le nuove generazioni la fiducia in un futuro di ricerca, di scienza e di salute. L'iniziativa vedrà convolti i più giovani in sessioni di confronto e sensibilizzazione con l’intervento di alcune associazioni pazienti e approfondimenti scientifici e laboratori e contest creativi, per immaginare insieme ai giovani un futuro in salute. Obiettivo è quello di far diventare la ricerca scientifica oggetto di fiducia nel futuro.

Fattore J nelle prime due edizione ha raggiunto oltre 200mila studenti, nella terza punta ad avere un contatto diretto con gli studenti. Saranno, infatti, oltre 3mila di diverse regioni italiane quelli che parteciperanno a una formazione principalmente in presenza e che potranno avere un dialogo con le associazioni di pazienti attive in alcune aree terapeutiche (onco-ematologia, immunologia, neuroscienze). I ragazzi verranno coinvolti anche in sessioni pratiche su tecniche di podcasting, video making, grafica e storytelling, per potersi cimentare in un grande contest che li vedrà protagonisti nel loro racconto della “salute del futuro.” I lavori dei giovani saranno selezionati e giudicati da una giuria d’eccezione composta da professionisti del mondo della comunicazione e della scienza. I vincitori nelle singole categorie saranno premiati in un grande evento finale a maggio 2023 e vedranno i propri capolavori promossi sulle diverse piattaforme disponibili.