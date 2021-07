Editoria 4.0, il nuovo corso di alta formazione sul mondo dei giornali

Nasce Editoria 4.0, il nuovo Corso di Alta Formazione di UnitelmaSapienza e Unione Stampa Periodica Italiana -USPI-, in partnership con Officine Millennial e afferente all’Alta Scuola di Comunicazione e Media Digitali di UnitelmaSapienza.

Si tratta di una proposta formativa diretta dal professor Mario Morcellini e dal professor Francesco Saverio Vetere.

"L’USPI", si legge in una nota, "ha sempre dedicato una particolare attenzione alla formazione e allo sviluppo del mondo dell’editoria periodica. Ecco perché questo corso si caratterizza per un taglio molto pratico e tecnico, finalizzato a formare chi già lavora nel settore e chi invece ha deciso di inserirsi in questo “mondo” perennemente in evoluzione. Il rapido cambiamento tecnologico e industriale dell’informazione ha impattato sulla professione, sull’accesso e sull’aggiornamento del comparto editoriale".

La finalità del corso è quindi quella di offrire un modello di formazione costruito su competenze culturali e tecnologiche sempre più aggiornate e capaci di intercettare il futuro che è già tra noi.

Il corso è principalmente rivolto a editori, publisher web o digitali indipendenti, con vocazione all’autoimprenditorialità, giornalisti e aspiranti giornalisti e copywriter, ha una durata complessiva di 65 ore suddivise tra attività didattica (lezioni, esercitazioni, lavoro di gruppo, progetti applicativi, webinar etc.) e ore dedicate allo studio individuale.