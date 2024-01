A Roma corsi di formazione per nuovi volontari della Lega del Filo d'Oro

Sabato 3 febbraio 2024 a Roma riparte il corso base di formazione (lezioni teoriche e pratiche) per i nuovi volontari della Fondazione Lega del Filo d’Oro ETS

I volontari rappresentano una componente fondamentale della Fondazione per permettere a bambini e adulti sordociechi di vivere relazioni spontanee e sentirsi più partecipi delle proprie vite trasmettendo i valori di solidarietà e partecipazione.

Il corso base dedicato alle nuove risorse della Sede Territoriale di Roma, si articolerà in una serie di lezioni teoriche (online e in presenza) e attraverso attività pratiche con gli utenti della Lega affiancati da volontari già esperti. Gli appuntamenti online si terranno: sabato 3 e 10 febbraio dalle 09:00 alle 12:00 e mercoledì 7 e 14 febbraio, dalle 18:00 alle 20:00. Gli appuntamenti in presenza nella sede di via Gaetano Casati domenica 25 febbraio dalle 09.30 alle 16.30 e sabato 2 marzo, dalle 10.00 alle 14.00.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 gennaio 2024 e si potrà aderire chiamando dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 17.00 allo 06 5755055, oppure scrivendo un’e-mail di richiesta all’indirizzo volontario.roma@legadelfilodoro.it

Rossano Bartoli, Presidente della Lega del Filo d’Oro ha commentato: “I volontari sono una risorsa importantissima e rappresentano un supporto fondamentale nelle attività dei Centri Residenziali e dei Servizi e Sedi Territoriali. Ogni volontario è prezioso e indispensabile: ciascuno di loro rende possibile l’inclusione delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, favorendo relazioni spontanee che contribuiscono a migliorare la qualità di vita di chi non vede e non sente. Quanti decideranno di diventare volontari per la nostra Fondazione non vivranno solo un percorso formativo, ma una vera e propria esperienza di vita”.