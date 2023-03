Bando RSAA: borse di studio per opere dedicate al contributo culturale della libera muratoria in Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

L’Ispettorato regionale del Lazio del Rito Scozzese Antico ed Accettato ha aperto un bando per il conferimento di 3 borse di studio, del valore di 4.000 € l’una, per il supporto di opere dedicate al contributo culturale della libera muratoria in Italia realizzate da studenti di istituti di istruzione secondaria e studenti universitari della regione Lazio.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare al bando gli studenti dell’ultimo triennio di un Istituto d’Istruzione di secondo grado (Licei, Istituti tecnici -ITS-, Istituti di formazione professionale ed equiparati) e gli studenti universitari di età inferiore ai 28 anni.

I partecipanti dovranno essere iscritti ad Istituti Universitari o di Istruzione aventi sede nella regione Lazio.

La realizzazione della tesina può avvenire anche da parte di gruppi di studenti.

Il Bando

Per la partecipazione al bando i candidati dovranno presentare opere inedite, sotto forma di tesina, in una delle seguenti tematiche:

a) Un argomento di carattere storico connesso al contributo della Libera Muratoria nel Risorgimento d'Italia e nella sua Unificazione;

b) Un argomento sull'evoluzione tecnologica e sull'intelligenza artificiale alla luce dei valori storici e morali della Libera Muratoria;

c) Un argomento relativo all'arte ed alla cultura nella società civile, con particolare riferimento alle opere di richiamo Libero Muratorio.

La tesina dovrà avere le seguenti caratteristiche:

a) Avere il requisito della novità;

b) Avere una lunghezza minima di 8 e massima di 12 cartelle word con interlinea 1,5 e carattere Times New Roman 12 (carattere 10 per le note a piè di pagina);

c) Essere redatte ed inviate in formato PDF;

d) Essere inviate entro e non oltre la data del 31/07/2023 a: Ispettorato Regionale del Lazio R.S.A.A indirizzo di posta elettronica rsaa.irlazio.borsedistudio@gmail.com.

Tutte le altre informazioni relative alla partecipazione sono presenti sul bando in allegato :